Emerson Rodríguez luego del golazo en el clásico Santa Fe vs Millonarios: “Ni yo me lo creo” / Colprensa

Independiente Santa Fe se quedó con la más reciente edición del clásico capitalino. En la noche del miércoles 2 de septiembre, el cuadro cardenal mantuvo su brillante rendimiento y le remontó a Millonarios por un apretado 3-2 en el Estadio El Campín.

Frente a poco más de 10 mil espectadores, el León se impuso gracias a las anotaciones de Jhojan Torres, Franco Fagúndez y Emerson Rivaldo Rodríguez, mientras que el azul descontó por intermedio de Daniel Ruiz y Andrey Estupiñán.

Lo anterior le permite a Santa Fe treparse hasta la novena posición con 9 puntos, mientras que Millonarios se mantiene parcialmente quinto con 11 unidades.

Emerson Rodríguez, una de las figuras de Santa Fe ante Millonarios

Una de las grandes y sorpresivas figuras de la noche capitalina fue Emerson Rivaldo Rodríguez, quien marcó el golazo que significó el triunfo santafereño. Sobre 71 minutos, el reciente fichaje cardenal soltó un misil desde sector derecho que se coló contra el ángulo de la portería defendida por Javier Burrai.

Finalizado el clásico, Rivaldo habló ante los medios de comunicación sobre lo especial que fue haber marcador frente a su exequipo bajo el contexto de un clásico: “Contento, agradecerle a Dios por la oportunidad de poder marcar ese bonito gol. Fue algo muy especial porque estaba toda mi familia mirándome, y más que fue a Millonarios. Lo vi y ni yo me lo creo”.

Y sobre la jugada en cuestión mencionó: “Yo vi que me dieron el espacio para patear y pateé. Cuando la vi, fue al ángulo, un gol muy bonito”.

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Rodríguez, que luega de la anotación pidió excusas por su pasado en la institución albiazul, reafirmó su aprecio por Millonarios, más allá de ahora deberse al rival de patio.

“Tengo mucho cariño a Millonarios y a toda la hinchada porque fue el club donde crecí, donde me dio la oportunidad de mostrarme. También fue un gol dedicado a mi familia, a esta hinchada (Santa Fe) y al presidente que hizo el esfuerzo para que yo esté hoy acá”, concluyó.

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