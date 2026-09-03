Juan Fernando Quintero anunció su retiro de la Selección Colombia: conmovedoras palabras

Fin al ciclo de Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia. Desde que la Tricolor cayó eliminada del Mundial, el antioqueño dejó unas palabras que daban a entender su decisión de dejar el combinado nacional, pero no lo había confirmado.

“Seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza, y que, bueno, que lleguen y tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo”, dijo en zona mixta tras el duelo con Suiza en la Copa del Mundo, generando el interrogante.

Quintero confirmó su salida de la Selección Colombia

Tras más casi dos meses desde la eliminación del Mundial, se venía especulando con la decisión de Quintero de dar un paso al costado. Este miércoles 2 de septiembre, en charla con WinSports, el antioqueño de 33 años confirmó la situación.

“Yo dije que sí, que yo me hacía a un costado. Sentía que había llegado el momento, lo sentía así después de la frustración del Mundial y así se lo manifesté al cuerpo técnico y a los compañeros”, inició explicando el jugador de Independiente Medellín.

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Asimismo, explicó que vivió una frustración muy grande tras la eliminación y entendió que era el momento de darle paso a alguien nuevo en la Tricolor.

“La frustración de perder es algo tan grande, que genera muchas cosas, muchos sentimientos. En mi caso son 3-4 noches que no duermo, no solo por mí, sino por los que estábamos ahí. Hay momentos que uno dice que es bueno salir o darse una oportunidad para que otro llegue. Al profe (Néstor Lorenzo) lo quiero, lo aprecio, le deseo lo mejor y a mi país, es lo más hermoso que tenemos, y es un orgullo grandísimo, ver las caras felices cuando te reconocen y te admiran”, añadió.

Los números de Quintero con la Selección Colombia

La historia de Quintero con la Tricolor llega a su fin, luego de hacer el ciclo completo desde las categorías menores. Debutó con la absoluta bajo el mando de José Pékerman, el 16 de octubre de 2012 en un amistoso ante Camerún que terminó 2-1.

Su primer gol con la Tricolor lo hizo nada más y nada menos que en el Mundial 2014, en el duelo contra Costa de Márfil para el que ingresó al minuto 70 y que concluyó 2-1. Jugó tres Copa del Mundo y disputó un total de 53 partidos, en los que marcó 6 goles y dio 12 asistencias.

Juan Fernando Quintero / Getty Images / Hector Vivas - FIFA Ampliar Juan Fernando Quintero / Getty Images / Hector Vivas - FIFA Cerrar



