Qué días son los próximos partidos de Colombia 2026: Calendario amistosos Selección Colombia Mayores

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La Selección Colombia, luego de su participación en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde quedó eliminada en octavos de final, vuelve a entrar en concentración, esta vez para disputar tres compromisos de carácter amistosos.

Estos juegos significan el inicio de la era sin James Rodríguez, quien anunció su retiro el pasado 15 de septiembre. Otra de las grandes ausencias es Luis Díaz, quien tras un acuerdo con el técnico Néstor Lorenzo no fue llamado para estos encuentros y que pueda tener descanso.

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Para esta ocasión, la Selección Colombia chocará ante México el 26 de septiembre en Baltimore. El 2 de octubre se enfrentará a Paraguay en Harrison (Nueva Jersey) y el 6 del mismo mes se verá las caras ante Paraguay en Miami.

Convocados de la Selección Colombia

En esta oportunidad, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, llamó 26 jugadores para estos juegos, de los cuales hay varias caras nuevas y dos convocados del fútbol colombiano.

Porteros: Aldair Quintana (Independiente del Valle - Ecuador), Álvaro Montero (Boca Juniors - Argentina) y Kevin Mier (Cruz Azul - México).

Defensas: Álvaro Ángulo (Pumas - México), Daniel Muñoz (Nottingham Forest - Inglaterra), Davinson Sánchez (Galatasaray - Turquía), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps - Estados Unidos), Jhon Lucumí (Juventus - Italia), Kevin Andrade (F. C. Zenit - Rusia), Roger Caicedo (Cercle Brugge KSV - Bélgica) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional - Colombia).

Volantes: Daniel Arcila (Club León - México), Gustavo Puerta (Olympiacos - Grecia), Jaminton Campaz (Rosario Central - Argentina), Jhon Arias (Palmeiras - Brasil), Jhon Solís (Birmingham - Inglaterra), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional - Colombia), Kevin Castaño (Atlético Mineiro - Brasil), Matías Orozco (Castellón - España), Richard Ríos (Al-Ittihad Arabia Saudita) y Yaser Asprilla (Girona - España).

Delanteros: Carlos Gómez (Vasco Da Gama - Brasil), Juan Camilo Durán (Celtic - Escocia), Kevin Viveros (Athletico Paranaense - Brasil), Luis Suárez (Sporting - Portugal) y Óscar Perea (América - México).

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Programación de partidos Amistosos de la Selección Colombia

Colombia vs. México

Fecha: sábado 26 de septiembre.

sábado 26 de septiembre. Hora: 8:00 P.M. (hora de Colombia)

8:00 P.M. (hora de Colombia) Estadio: M&T Bank Stadium, Baltimore, Estados Unidos.

Colombia vs. Paraguay

Fecha: viernes 2 de octubre.

viernes 2 de octubre. Hora: 7:00 P.M. (hora de Colombia)

7:00 P.M. (hora de Colombia) Estadio: Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Colombia vs. Perú

Fecha: martes 6 de octubre.

martes 6 de octubre. Hora: 6:45 P.M. (hora de Colombia)

6:45 P.M. (hora de Colombia) Estadio: Nu Stadium, Miami, Estados Unidos.

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