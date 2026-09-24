“El único que puede reemplazar a James Rodríguez o Juanfer Quintero es Rengifo”: debate en El VBAR / Getty Images

La Selección Colombia se alista para disputar sus encuentros amistosos correspondientes a la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Inicialmente, el cuadro nacional se medirá con su similar de México, posteriormente se enfrentará a Paraguay y cerrará la jornada contra Perú. Todos estos encuentros se llevarán a cabo en suelo estadounidense.

Entre las novedades de la convocatoria elaborada por Néstor Lorenzo destacan las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes le pusieron punto final a su etapa en la Tricolor para darle paso a nuevos talentos.

En medio de esta nueva generación de mediocampista aparece Juan Manuel Rengifo, joven perla de Atlético Nacional que recibió su primer llamado a la Mayor. El volante es el llamado a comandar el recambio generacional en materia creativa, junto a otras estrellas en ascenso como Daniel Arcila, Johan Rojas, Pedro Bravo o el mismo Samuel Martínez.

“El único que puede reemplazar a James Rodríguez o Juanfer Quintero es Rengifo”

En El VBAR de AS Colombia se presentó un debate respecto al jugador llamado a llenar el vacío dejado por James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Si bien no hubo una respuesta certera, el nombre que se puso sobre la mesa fue el de Juan Manuel Rengifo.

“¿Qué jugador de una calidad de pases similar a la de James y Quintero tiene esta convocatoria? Muchos votan por Yaser, pero él puede ser un finalizador, un hombre de ofensiva, pero no sé si calidad de pase similar tiene”, sentenció inicialmente el director Campo Elías Terán.

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A lo que el periodista Giovanni Cárdenas respondió: “Yo creo que hay uno, aunque no con tanta precisión como la de James. Para mí es Rengifo. Mira cómo en la pelota parada ejecuta los córners, que se ha vuelto en Nacional una jugada ofensiva. Ese muchacho tiene para hacer buenos cambios de orientación, zurda impecable, la pasa bien. Se tiene que tomar confianza para llegar a ser lo que James hacía con la pelota quieta. De resto, no veo nada más”.

Frente a esto, Campo Elías postuló a Gustavo Puerta, más allá de que “juega en una zona más lejana”.

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