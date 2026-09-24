Dávinson Sánchez es el nuevo capitán de la Selección Colombia, tras el adiós de James Rodríguez

La Selección Colombia ya trabaja con el grupo completo de 26 convocados y comienza a preparar su próximo compromiso internacional. En medio de esta nueva etapa, Lorenzo confirmó que Dávinson Sánchez será el encargado de portar la cinta de capitán, tras confirmarse el adiós de James Rodríguez.

El entrenador destacó la experiencia y el liderazgo del defensor, quien lleva varios años haciendo parte del combinado nacional y ha disputado Mundiales con Colombia.

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Sánchez habló sobre la responsabilidad que representa asumir este rol y recordó las experiencias que ha vivido con la Selección a lo largo de su carrera.

“Nos ha tocado vivir unas muy dulces y otras amargas en Selección y eso te da la posibilidad de crear experiencia”, afirmó el nuevo capitán, quien también aseguró que seguirá trabajando para ganarse un lugar y aportar al equipo.

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Colombia piensa en México

La Tricolor realizó su primer entrenamiento con los 26 jugadores convocados y este jueves tendrá una nueva práctica a puerta cerrada antes de viajar a Baltimore. El primer partido de esta fecha FIFA será ante México el sábado 26 de septiembre, a las 8:00 PM hora colombiana.

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El objetivo de la Selección

Además de comenzar a darle espacio a nuevas caras, Lorenzo busca mantener una base de experiencia para afrontar esta nueva etapa. Sánchez señaló que Colombia debe aprovechar lo construido en el Mundial y buscar mayor regularidad frente a las mejores selecciones.

El defensor también dejó claro que el objetivo debe ser pelear por títulos: “Nos merecemos abrazarnos al final de un campeonato y sentirnos orgullosos de ser primeros”