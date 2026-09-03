Gobierno oficializa directiva de comunicaciones: ministros tienen aval para declarar en medios

6AM W de Caracol Radio tuvo acceso a la directiva 01 emitida por el presidente Abelardo de la Espriella dirigida a ministros, directores de departamentos, gerentes, directores y demás representantes del Gobierno Nacional en la que da nuevos parámetros para la divulgación de información.

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En el documento, el presidente de la República precisa que estos funcionarios del Gobierno podrán dar declaraciones a medios de comunicación, pero no sin antes haber coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.

“Con el fin de fortalecer la comunicación institucional, así como facilitar que los periodistas, los medios de comunicación y la población en general puedan acceder a información precisa, completa, coherente y debidamente verificada y desarrollar la estrategia de comunicaciones del gobierno nacional, los ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, podrán conceder entrevistas, dar declaraciones, o participar en medios de comunicación”, señala el texto.

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De esta manera, el Gobierno de la Espriella aclara que las declaraciones de sus funcionarios serán para distintos medios de comunicación.

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Esta es la directiva del Gobierno de Abelardo de la Espriella: