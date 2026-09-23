Fue negada la moción de censura al ministro de Defensa: Así fue la votación en el Senado

Con 17 votos a favor y 65 en contra, la plenaria del Senado rechazó este miércoles la moción de censura contra el general en retiro Jorge Mora, ministro de Defensa, por la muerte de menores de edad en bombardeos.

Tras la decisión, la bancada oficialista celebró y el ministro Mora aseguró que la votación es un respaldo a su trabajo y al de miles de militares que durante estas primeras semanas de trabajo han enfrentado la crisis de seguridad en varias regiones.

Se trata de la segunda moción de censura a funcionarios de este gobierno, pues el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, también fue llamado a responder por su viaje a Santa Marta en medio de la crisis por el terremoto.

En esa oportunidad, la moción también fue negada, con 61 votos en contra y 27 a favor.

Además del agradecimiento al Congreso, el ministro de Defensa se refirió a la ola de violencia en Santa Marta y aseguró que van a seguir golpeando a las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.