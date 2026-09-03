El documento de Ilva Myram Hoyos, nueva MinEducación, en contra de la ideología de género

Con renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó la decisión de designar a Ilva Myriam Hoyos, quien analizó a fondo lo que denominó como el “contubernio Santos-Farc” para imponer la ideología de género en Colombia.

Este es el documento:

¿Quién es Ilva Myriam Hoyos?

Hoyos es abogada de la Universidad del Rosario y, además, doctora en derecho de la Universidad de Navarra, España.

Realizó estudios de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica. Fue profesora en las universidades del Rosario, la Gran Colombia, ESAP, los Andes, Santo Tomás, Externado (Bogotá, Colombia); así como en las universidades de Salamanca (Zaragoza, Navarra, España), la Católica de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.

Fue asistente de la Viceprocuraduría General de la Nación, directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.