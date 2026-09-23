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23 sep 2026 Actualizado 21:01

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Política

Colombia y Azerbaiyán firmaron acuerdo de exención recíproca de visa

El acuerdo entre los cancilleres fue firmado en el marco de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

Colombia y Azerbaiyán firmaron acuerdo de exención recíproca de visa

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Colombia y Azerbaiyán firmaron acuerdo de exención recíproca de visa
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Colombia y Azerbaiyán suscribieron un acuerdo para eliminar el requisito de visa entre ambos países y beneficiar a los titulares de pasaportes ordinarios.

El acuerdo entre los cancilleres fue firmado en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

En una reunión entre el canciller Ómar Bula y el representante de Azerbaiyán, suscribieron este acuerdo para facilitar la movilidad entre los dos países y abrir nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y los intercambios académicos y culturales entre los dos países.

¿A partir de cuándo entra en vigencia el acuerdo?

El Gobierno confirmó que este nuevo acuerdo entrará en vigor, una vez se realice el intercambio de los especímenes de los pasaportes y de las correspondientes notas verbales.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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