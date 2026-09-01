Las directrices de presidencia para relacionamiento con medios: ni ruedas de prensa ni entrevistas

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela la hoja de ruta ordenada desde la Presidencia de la República hacia los ministerios, frente al relacionamiento con los medios de comunicación durante el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella.

Caracol Radio conoció el contenido de una de las actas de las reuniones a las que fueron citadas distintas cabezas del sector de comunicaciones en las diversas carteras, con la jefe de comunicaciones de Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval. Allí, les fueron comunicadas distintas pautas sobre las que, por el momento y hasta nuevo aviso, se cimentarán las relaciones del gobierno con los medios.

En primer orden, se determinó que no se den ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no sean “amigos”, salvo que sea para un tema estratégico y previamente autorizado por la presidencia.

Asimismo, se le comunicó a los asistentes a la reunión que durante los eventos, recorridos, inspecciones, en donde haya presencia de los medios de comunicación, los Ministros solamente podrán dar una declaración (buscando que sea lo más completa posible) pero sin lugar a preguntas.

Los viceministros por otra parte, no fueron autorizados para ser voceros del gobierno y se informó que los grandes anuncios los hará el presidente Abelardo De la Espriella.

El papel de Miller Soto como vocero del gobierno

El acta de la reunión, conocida por Caracol Radio, también deja entrever el papel trascendental que tendría el abogado Miller Soto como vocero del gobierno. Dentro de los puntos que le fueron informados a las cabezas de comunicaciones que fueron citados es que Soto tendrá tres intervenciones al día como vocero oficial de la Presidencia de la República.

Soto sería la pieza final de un engranaje milimétrico conforme las indicaciones entregadas por la oficina de prensa de la presidencia.

Desde Casa de Nariño se definió que desde la Coordinación del alto gobierno se enlazará a un periodista con cada ministerio para que sea quien reciba la información más importante de cada cartera para que sea evaluada. Con esa persona será el paso previo “antes” que con María Fernanda Sandoval.

También se estableció que las entidades adscritas a cada ministerio deben ser informadas de esta hoja de ruta con miras a que también canalicen su información y no den entrevistas ni hagan anuncios por su cuenta.

Finalmente desde presidencia se elige la información y se espera que sea comunicada directamente por Miller Soto.

Para empezar a aceitar esta estrategia, en las reuniones se le informó a los asistentes que se harán talleres piloto de vocería con Soto, por lo cual deben enviarle los temas más importantes para que los aborde en esos pilotos.

La línea narrativa dentro del gobierno de la “Patria Milagro”

Además de las indicaciones que fueron señaladas, a las cabezas de comunicaciones de los ministerios también se les entregó la línea narrativa que se debe seguir por orden de presidencia.

Dentro de los objetivos que se debe mencionar constantemente es “entregar esperanza” o “se fueron los tiempos malos” o también “estamos reconstruyendo juntos la patria milagro”, entre otros, con el fin de entregar el mensaje de que buscan ganar el “corazón” de los que votaron y no votaron por el presidente De la Espriella.

Asimismo se definió que los comunicados no deben tener más de una cuartilla por lo general y que toda la información relacionada con las entidades debe ser publicada en las cuentas oficiales de los ministerios y no de los ministros. Los ministros podrán repostear o republicar la información una vez sea lanzada al público.

Los ministerios y las pautas de austeridad

Finalmente, dentro de las indicaciones que fijó presidencia a los diferentes ministerios, se señaló que deben mostrar y seguir “pautas de austeridad” sin gastos excesivos, y no hablar de temas “que no les corresponden”.

Adicionalmente, desde la Presidencia de la República se ordenó que los ministerios envíen toda la información que contenga los planes de medios vigentes y pautas que tienen activas, con la instrucción de detener todo hasta su revisión.