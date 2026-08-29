Gobierno de Abelardo le pone fin a mesas de diálogo con disidencias de ‘Calarcá’ y otros grupos

Se acabaron las mesas de diálogo de la denominada “Paz total” del gobierno de Gustavo Petro, con las nuevas resoluciones que firmó el presidente Abelardo De La Espriella que le ponen fin a las conversaciones con los grupos armados en el país.

A través de una serie de resoluciones expedidas el 28 de agosto, el presidente De La Espriella comenzó a desmontar formalmente varios de los procesos de diálogo heredados de la administración de Gustavo Petro.

Se trata de puso fin a dos mesas de diálogos de paz con disidencias de las Farc y a un espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN.

El primer proceso que quedó cerrado a través de la resolución 343, es el que se adelantaba con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte; comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF-FARC EP, es decir, los comandados por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’.

El argumento del Gobierno es la “ausencia de voluntad de paz”, de esta estructura que se separó del Estado Mayor Central de las Farc, entonces liderado por “Iván Mordisco”.

El segundo proceso que le pusieron fin, fue con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB. La Resolución 346 termina estos diálogos, bajo el argumento de que ya no existían elementos para seguir acreditando una intención de reinserción a la vida civil.

Otro diálogo que llegó a su fin, fue el de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, también conocidas como Los Pachenca, que se había creado para verificar la voluntad de la organización de transitar hacía el sometimiento a la justicia. A través de la resolución 348 revocó el reconocimiento como miembros representantes a nueve integrantes de esa organización y pidió reactivar las órdenes de captura.

¿Qué otra decisión determinó el Gobierno?

Otra de las resoluciones firmadas por el presidente De La Espriella, elimina los reconocimientos que permitían a algunos cabecillas participar en los procesos de paz, entre ellos están Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, y Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cuyas extradiciones a Estados Unidos fueron ordenadas por el mandatario en esta misma semana.