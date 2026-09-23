Vicepresidente Restrepo se reunió con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas

Entre reuniones bilaterales y encuentros estratégicos, se ha cumplido la agenda de la comitiva colombiana en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

La comitiva integrada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Ómar Bula, la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araujo, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, ha participado en diferentes reuniones entre ellos en el J.P. Morgan, en donde más de 100 inversionistas mostraron su interés por Colombia.

Uno de los encuentros importantes de la comitiva colombiana en Nueva York, fue la reunión entre el vicepresidente José Manuel Restrepo y António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, que se dio este miércoles.

En el encuentro acordaron los puntos para trabajar por los grandes desafíos: paz, seguridad, crecimiento, sostenibilidad y lo que trae las nuevas tecnologías.