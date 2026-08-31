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31 ago 2026 Actualizado 01:59

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Política

Presidente Abelardo de la Espriella ofreció disculpas por vulnerar neutralidad religiosa del Estado

El mandatario utilizó la alocución presidencial para ofrecer disculpas públicas al país, por el acto realizo durante su posesión en Cali.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.
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En cumplimiento del fallo de tutela, el presidente Abelardo de la Espriella ofreció excusas públicas al país por la ceremonia de posesión del pasado 7 de agosto en Cali, en la que se “vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado”.

La decisión, adoptada en primera instancia por un juez de Bogotá tras una acción de tutela, cuestionó la inclusión de un espacio de “invocación y alabanza”, la participación de representantes de diferentes credos y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima.

El fallo, ordenaba al mandatario ofrecer disculpas públicas y comprometerse a mantener la neutralidad religiosa en los actos oficiales.

Por lo cual, al finalizar la alocución, el mandatario ofreció disculpas públicos y se comprometió a respetar las libertades religiosas en Colombia.

Explicó que este punto hacía parte del orden del día aprobado por el Congreso y aseguró que, aunque es católico, respeta la separación entre la Iglesia y el Estado y las libertades religiosas. “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”,

Garantizaré, en el marco de mis funciones, la libertad de los colombianos de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna”, dijo.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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