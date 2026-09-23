Colpensiones pide aplazar reforma pensional a 2028: ¿buscan tiempo para una contrarreforma?

La reforma pensional ha estado en la cuerda floja desde que fue llevada para su estudio a la Corte Constitucional. Ahora, con el nuevo Gobierno, se está buscando realizar una nueva reforma luego de que la propuesta por la administración Petro fuera devuelta en 6 de sus artículos.

En medio de esta disputa, Colpensiones, empresa pública encargada de administrar las pensiones de un gran número de ciudadanos, pidió aplazar la ejecución de la reforma pensional, lo que para algunos sectores de la oposición sería una presunta búsqueda de tiempo para la aprobación de una contrarreforma.

El exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a esta propuesta de prorroga: “esto es una trampa de la nueva administración de Colpensiones y del nuevo gobierno. Una trampa para favorecer claramente a al capital financiero representado en los fondos privados”.

La búsqueda de tiempo para la contrarreforma pensional

Poco después de que la Corte Constitucional devolviera parte del articulado de la reforma pensional de Petro, la bancada del Centro Democrático propuso una nueva reforma pensional con el objetivo de, según ellos, “corregir problemas”.

“Nosotros íbamos a presentar contrarreforma, lo estamos trabajando, incluso desde que se aprobó la reforma”, dijo la senadora Zandra Bernal del Centro Democrático.

Además añadió: “tenemos unas propuestas que son claras en esta contrarreforma. No se cae el ahorro pensional, se garantiza la libertad de escogencia que finalmente es lo que necesita Colombia. No podemos monopolizar las pensiones de los colombianos”.

En respuesta, el exministro Sanguino expresó que existen antecedentes en que los argumentos de los partidos que se oponen a la reforma pensional del gobierno Petro son improcedentes por lo que el acto legislativo debe proceder.

“El documento emitido por la Corte Constitucional no puede desconocer los avances de Colpensiones bajo la administración del doctor Jaime Dussán, en su adecuación, para encarar los retos de la reforma. Incluso, el gobierno anterior, instaló el comité técnico operativo”, concluyó Sanguino.