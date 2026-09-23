“Dios y los científicos me dieron la oportunidad de vivir”: Abelardo De La Espriella Juris

Dos días después de la intervención quirúrgica Abelardo de la Espriella juris, el padre del presidente de la República reapareció en un video en el que agradeció a los colombianos por la solidaridad y por estar pendientes de su intervención.

Señaló que se trató de una operación a corazón abierto, porque tenía 4 arterias obstruidas.

El padre del presidente Abelardo De La Espriella, aseguró que Dios y los científicos de la clínica Cardio Infantil le dieron la oportunidad de vivir.

Sin embargo, en el video contó que en la mañana de este miércoles sufrió de un episodio normal producto de la anestesia y de los medicamentos que le pusieron.

De esta manera, el padre del presidente, reapareció para agradecer a los cirujanos de la clínica cardio infantil por su operación y a todos los colombianos quienes han estado pendientes de su recuperación que avanza satisfactoriamente.