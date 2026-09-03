Incautaron 736 kilos de cocaína en alta mar que tenían como destino República Dominicana

El presidente Abelardo De La Espriella confimró que la Policía Nacional, en coordinación con la DEA y los Guardacostas de Santa Marta, incautó 736 kilogramos de cocaína durante una operación realizada en alta mar.

De acuerdo con la información entregada por el jefe de Estado, el cargamento era transportado en una lancha rápida tipo go-fast, que habría salido de la zona costera de la Alta Guajira con destino a República Dominicana.

Además, el mandatario informó que durante el operativo fueron capturadas dos personas de nacionalidad dominicana, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Le puede interesar: En La Pintada incautaron 486 kg de marihuana en un carro que evadió un puesto de control

De igual forma, señaló que la cocaína pertenecería a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como ‘Los Pachenca’, una estructura criminal que opera en la región Caribe.

Según el reporte oficial, la incautación representa un golpe a las finanzas de esta organización criminal superior a 4.038 millones de pesos y permitió evitar la distribución de más de 1,8 millones de dosis de cocaína.

Lea también: 140 kilos de marihuana de las disidencias de las FARC fueron incautados en Pereira

Finalmente, reiteró que continuarán adelantando operaciones contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, con acciones dirigidas a afectar sus cargamentos, rutas y finanzas.