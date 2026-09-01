Borran murales de Simón Bolívar, García Márquez y Gustavo Petro en INRAVISIÓN

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En la última semana las nuevas directivas de Inravisión retiraron los murales que permanecían en la sede de la entidad, ubicada en la calle 26 de Bogotá, entre ellos los homenajes a figuras como Simón Bolívar, Jaime Garzón, Gabriel García Márquez, Alfredo Molano y Germán Castro Caycedo. También fue borrada la imagen del expresidente Gustavo Petro.

Uno de los murales estaba dedicado a Gabriel García Márquez y llevaba una de sus frases.

“Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a otro a levantarse”

El retiro de estas imágenes ocurre en medio del proceso de reorganización que adelanta la nueva administración de Inravisión, tras la llegada de Ángela María Mora Soto a la gerencia del Sistema de Medios Públicos en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Reorganización en Inravisión

Recordemos que entre las primeras decisiones anunciadas por la nueva dirección está la finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que operaba hasta el pasado 6 de agosto.

La nueva gerencia también anunció una revisión de los contenidos y formatos actualmente al aire, bajo criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público.

Según la entidad, es consolidar un Sistema de Medios Públicos que no responda a intereses particulares o políticos, situación que se suma a la cancelación de las 20 emisoras de paz producto del Acuerdo de Paz de 2016.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de las TIC, la programación que se prepara tendrá como ejes la cultura, el arte y la educación, con énfasis en la diversidad regional, la identidad nacional y la participación de distintas voces del país en radio, televisión y plataformas digitales.

Incertidumbre entre contratistas

En paralelo a estos cambios, decenas de contratistas de Inravisión aún desconocen cómo quedará la nueva programación y cuáles serán las condiciones para su continuidad en la entidad.

La incertidumbre se extiende a la operación diaria pues segun fuentes consultadas por Caracol Radio desde el 18 y hasta el 31 de agosto no se habría emitido en radio temas periodísticos o informativos sino solo estaría al aire la programación musical.

Esta situación genera preocupación entre algunos contratistas, quienes no tendrían claridad sobre las actividades que deberán desarrollar, cómo se justificaría su ejecución contractual y cuáles serán las condiciones para la continuidad de sus contratos durante septiembre.

La situación ocurre mientras la nueva administración adelanta una revisión de los contratos y convenios interadministrativos vigentes con ministerios y otras entidades nacionales, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios.