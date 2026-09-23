Presidente del Congreso, Honorio Henríquez reclamó por falta de recursos tras accidente en el Senado

En medio de la sesión de votación de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, interrumpió el debate para expresar su preocupación por un accidente ocurrido en la sala de prensa del Senado.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles, cuando una ventana de gran tamaño se desprendió de su marco y cayó sobre una periodista del diario El Espectador. Tras la atención de primeros auxilios y el traslado a un centro médico, Henríquez se solidarizó con ella y llamó la atención sobre el estado de las instalaciones.

El presidente dijo que tienen “dificultades presupuestales”, pero que aun así el área administrativa debe revisar todos los espacios.

“Tengo que decirlo y con tristeza, desde hace cuatro años se vienen presentando situaciones que no permiten que se haga una revisión como tiene que hacerse del recinto”, concluyó el presidente del Congreso.

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