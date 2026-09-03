Alianza Verde se declaró partido en independencia del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Alianza Verde se declara partido en independencia del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: X de Alianza Verde

El partido Alianza Verde se declarará partido independiente para el periodo presidencial 2026-2030, luego de una reunión de su bancada del congreso y la Dirección Nacional.

La colectividad aseguró que “desde la independencia, acompañaremos las iniciativas que coincidan con estos principios y beneficien al país; presentaremos alternativas cuando existan mejores caminos y ejerceremos un control político y vigilancia al poder”, menciona un comunicado.

Aunque en un principio se presupuestaba una victoria de ser un partido de oposición, finalmente se impuso la independencia con una votación final de 34 a 8; sin embargo, para el congresista Jaime Raúl Salamanca, el partido debe mantenerse unido, sin importar el resultado de esta decisión.

“Al final, independientemente de si estamos en oposición o nos declaramos en independencia, debemos seguir haciendo lo que hemos hecho como bancada siempre, apoyar lo bueno, sin ningún distingo de partidos políticos, reconociéndolo y, en lo malo, siendo críticos, propositivos y pensando en el pueblo colombiano”, afirmó.

A su turno, el representante Mauricio Toro dijo que, pese a que fue derrotado, acepta la decisión mayoritaria del partido.

“Fue una votación unida a una discusión amplia; fueron 34 votos por la oposición contra, por la independencia contra ocho por la oposición. Lo que vamos a hacer desde el Partido Verde es hacer una oposición muy deliberativa, una independencia deliberativa, perdón, y además lo más importante de esto es apoyar todo lo que el presidente crea que es bueno para el país y que compartamos nosotros, y vamos a bloquear cualquier iniciativa que vaya en contra del avance de los derechos sociales, de la comunidad LGBTQ+, de los derechos del ambiente y en contra del proceso de paz”, puntualizó.

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