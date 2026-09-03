En el Carmen de Viboral, Antioquia, hay cambios en el racionamiento por Fenómeno de El Niño

Acueducto de El Carmen de Viboral. Cortesía: Alcaldía de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Medellín

La Alcaldía de El Carmen de Viboral anunció que tendrá un manejo diferencial en medio del racionamiento en el servicio de acueducto debido al fenómeno de El Niño que está afectando a nuestro país.

Según la Empresa de Servicios Públicos La Cimarrona, que presta la atención del agua potable en esta localidad, estos cortes son racionamientos preventivos debido al fenómeno natural y tendrán cambios para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este municipio.

Razones para los cortes de agua

Según indicó la entidad, la medida busca proteger el abastecimiento de agua en el municipio, debido a que históricamente en el mes de agosto el municipio registraba en promedio 17 días de lluvia, pero este año se redujeron significativamente las precipitaciones, lo cual afecta directamente los caudales de la fuente que abastece el acueducto.

La Cimarrona activó un plan especial con programación de racionamientos para proteger la disponibilidad del recurso hídrico y evitar que una disminución más prolongada de los caudales pueda generar afectaciones mayores en la prestación del servicio.

Nuevas medidas

Debido a que las condiciones climáticas continúan siendo un factor de atención y evitando un impacto negativo mayor por los racionamientos en la vida cotidiana de las entidades y personas, el corte en el servicio se hará por sectores entre las 11 de la noche y las cuatro de la mañana.

Indicaron desde la entidad que será un sector por día y la programación hace parte de las acciones adoptadas “para garantizar un manejo responsable del recurso y, al mismo tiempo, afectar lo menos posible las actividades diarias de los hogares carmelitanos”.

Planificación de medidas

Estas determinaciones buscan proteger las fuentes de abastecimiento frente a las condiciones climáticas y garantizar la continuidad del servicio en el mediano y largo plazo.

Por ello, La Cimarrona reiteró que cada suspensión temporal del servicio responde a una medida planificada dentro del plan de contingencia.

Pronósticos climáticos

Desde esta entidad han explicado que “de acuerdo con los pronósticos oficiales, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían intensificarse durante el último trimestre del año. Ante este escenario, la empresa continuará realizando seguimiento permanente a los niveles y condiciones de las fuentes de abastecimiento para tomar las decisiones necesarias de manera oportuna”.

Trabajo articulado

La administración municipal de El Carmen de Viboral está adelantando un trabajo conjunto con la Empresa de Servicios Públicos La Cimarrona para responder de manera adecuada a las necesidades actuales, la programación de los racionamientos por sectores y la planeación del territorio.

Este trabajo articulado pretende responder de manera adecuada a sus necesidades actuales y futuras de abastecimiento, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y la disponibilidad real del recurso hídrico.

Llamado al cuidado del agua

Desde esta empresa le insistieron a la comunidad en el uso responsable y eficiente del recurso hídrico y el cuidado del agua para afrontar las actuales condiciones climáticas, protegiendo el abastecimiento de todos los hogares carmelitanos.

Con las nuevas determinaciones, esta entidad espera que se pueda mejorar la calidad de vida de los habitantes de El Carmen y reducir el impacto negativo de la medida.