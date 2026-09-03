Incendio de un bus en San Carlos, Antioquia, generó una grave emergencia

Incendio de bus en el municipio de San Carlos. Cortesía: Alcaldía de San Carlos, Antioquia.

Medellín

Los organismos de socorro del municipio de San Carlos, del Oriente antioqueño, atendieron una grave emergencia por el incendio de un bus de la empresa Coonorte, que se encontraba parqueado en la zona urbana de esa localidad.

¿Qué provocó el incendio?

Según las versiones preliminares, un cortocircuito en el automotor inició la emergencia, que se extendió a la red eléctrica de esta localidad y estaba afectando algunos establecimientos cercanos.

El incendio afectó buena parte del vehículo y un tramo del cableado eléctrico de la zona donde se encontraba estacionado.

Este hecho, que ocurrió muy cerca del parque de San Carlos, fue atendido por el cuerpo de bomberos del municipio y el apoyo de la Policía, Tránsito y la Alcaldía.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de San Carlos, Santiago Daza, envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad y explicó cómo ocurrió esta emergencia.

Dijo el mandatario que “siendo las 7:58 de la noche se presenta un incendio vehicular, de un bus de transporte público. Al parecer, la causa fue un problema eléctrico del mismo vehículo y las autoridades están verificando la certeza de esta causa”.

El alcalde Daza también dijo que fueron diferentes entidades las encargadas de atender el incendio y evitar que se propagara a otras zonas del municipio.

“Afortunadamente, no hay personas lesionadas ni vidas que lamentar. Felicitar a todo el cuerpo de bomberos, tránsito, policía, personal de EPM que de manera inmediata se presentaron en el lugar y lograron entonces apaciguar estas llamas y controlar este incendio que ya estaba generando afectaciones a diferentes establecimientos aledaños al lugar donde se presentó el incendio”. dijo el alcalde.

Se instaló un PMU por la magnitud de la emergencia.

Las entidades de prevención de desastres de San Carlos instalaron un Puesto de Mando Unificado para analizar lo sucedido y tomar medidas especiales, luego de este incendio.

Dijo el alcalde Santiago Daza: “Hemos instalado un Puesto de Mando Unificado para poder tomar las diferentes decisiones, ya que tenemos prevista una clásica nacional de ciclismo. Por ahora, el mensaje es absoluta tranquilidad; ya todas las autoridades estamos en el lugar de los hechos controlando y llevando todo de nuevo a la normalidad”.

Durante la noche y la madrugada se terminó de atender la emergencia que, según las autoridades, ya no tiene ningún tipo de riesgo para la comunidad.

Clásica de Ciclismo en San Carlo

El alcalde de San Carlos dijo que no habrá dificultades para el desarrollo de la Clásica de Ciclismo de Marinilla, que tendrá presencia en su municipio.

La etapa prevista para este jueves, 3 de septiembre, una de las más largas de esta competencia, recorrerá 155 kilómetros entre Marinilla y algunas localidades del Oriente de Antioquia, entre las que se encuentra San Carlos.

Esta ruta pasará por municipios como El Santuario, Granada, San Carlos, San Rafael, Guatapé y El Peñol, para posteriormente terminar en el Parque Principal de Marinilla.