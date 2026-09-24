Bello lidera Mesa por la Seguridad Vial del Norte para mejorar las condiciones del corredor vial

Medellín

La Alcaldía de Bello se convirtió en uno de los principales articuladores de la Mesa por la Seguridad Vial del Norte, una iniciativa que busca coordinar acciones entre entidades públicas, empresas y comunidad para mejorar las condiciones de seguridad en uno de los corredores viales de mayor importancia para el norte de Antioquia.

La iniciativa comenzó en junio, cuando la Secretaría de Movilidad de Bello recibió una solicitud de las directivas de la Institución Educativa La Unión, ubicada en el corregimiento de San Félix, para atender las preocupaciones relacionadas con la seguridad vial de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

La mesa amplió recientemente su alcance con la incorporación del municipio de San Pedro de los Milagros y contempla la participación de otras localidades del norte de Antioquia, entre ellas Belmira, Entrerríos y Santa Rosa de Osos.

La estrategia está relacionada con el componente de Gobernanza del Plan Nacional de Seguridad Vial y con el Pacto por la Administración de la Seguridad Vial del Plan Local de Seguridad Vial de Bello, que contempla alianzas entre diferentes actores para la gestión de la seguridad vial.

Más de 700 siniestros en el corredor

De acuerdo con información recopilada por la Concesión Vía Láctea, entre el 19 de abril de 2024 y el 31 de agosto de 2026 se registraron 706 siniestros en el corredor vial bajo su atención.

Los hechos dejaron,741 personas lesionadas, 18 personas fallecidas,79 personas con heridas graves y 527 siniestros con participación de motocicletas. Entre las principales tipologías de los incidentes aparecen las colisiones laterales, con 150 casos; las caídas de motociclistas, con 141; y las colisiones por alcance, con 124.

Infraestructura y educación vial

Con base en este diagnóstico, los integrantes de la Mesa por la Seguridad Vial del Norte trabajan en acciones que permitan mejorar las condiciones de circulación y reducir los factores de riesgo.

Las medidas contemplan intervenciones sobre señalización y demarcación, así como actividades de educación y sensibilización dirigidas a conductores, motociclistas, peatones y demás usuarios de la vía.

La ampliación de la mesa hacia otros municipios busca que las medidas tengan una visión regional y que las acciones puedan coordinarse a lo largo del corredor vial, especialmente en una zona donde confluyen desplazamientos locales, transporte de pasajeros, actividad productiva y turismo.