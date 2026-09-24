Entregan en Ciudad Bolívar la primera vivienda de ‘Adopta un Hogar’ en Antioquia

Medellín, Antioquia

Luz Ofelia Romero y su familia, habitantes de la vereda Alto de Los Jaramillos, en Ciudad Bolívar, recibieron las llaves de la primera vivienda de la iniciativa Adopta un Hogar entregada en Antioquia, creada por Grupo Argos y Nicky Jam para apoyar a familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La iniciativa contempla la construcción de 1.000 viviendas en seis departamentos: 500 en Chocó, 235 en Valle del Cauca, 100 en Risaralda, 100 en Caldas, 40 en Quindío y 25 en Antioquia. A la fecha, más de 6.200 personas y 200 empresas se han sumado a la iniciativa con aportes superiores a $7.100 millones.

Una vivienda adaptada a la familia

La vivienda entregada en Ciudad Bolívar fue construida bajo un modelo industrializado y sismorresistente mediante el sistema de steel frame. El diseño se realizó teniendo en cuenta las necesidades de la familia, su dinámica y las características del terreno.

Luz Ofelia Romero vive con sus dos hijos y sus nietos y pertenece a una familia dedicada al cultivo y comercialización de café. Por esta razón, la vivienda incorpora características adaptadas a sus actividades productivas.

La construcción contó además con voluntarios del Grupo Empresarial Argos, quienes participaron con su mano de obra.

Más viviendas para las familias afectadas

La identificación de los beneficiarios se realizó con participación de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Ciudad Bolívar y otras autoridades, mediante la revisión de censos y las condiciones particulares de cada hogar.

La iniciativa se desarrolla también con el Fondo Milagro, el Ministerio de Vivienda, gobernaciones, alcaldías y organizaciones y empresas que se han vinculado al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto.