Asamblea de Antioquia restringe temporalmente uso de graderías por riesgo estructural

Medellín, Antioquia

La Asamblea Departamental de Antioquia restringió temporalmente el uso de las graderías de su recinto, luego de que un estudio de vulnerabilidad estructural identificara modificaciones en el sistema de apoyo de estas estructuras y recomendara priorizar intervenciones para garantizar la seguridad del espacio.

La restricción aplica a las graderías del tercer piso. La Asamblea aclaró que sus sesiones continuarán realizándose con participación y presencia ciudadana, pero temporalmente el aforo estará limitado a 60 personas en el segundo piso.

Se adelantarán intervenciones

De acuerdo con la corporación, la medida se mantendrá mientras se ejecutan las obras y acciones técnicas recomendadas por los especialistas. La Dirección de Servicios Generales de la Gobernación de Antioquia adelanta los procesos correspondientes para intervenir el espacio.

La Asamblea señaló que la decisión es preventiva y que busca proteger la vida e integridad de quienes ingresan al recinto. También pidió a los asistentes respetar las zonas señalizadas y las indicaciones establecidas mientras avanzan las intervenciones.

Las sesiones y comisiones de la corporación continuarán siendo transmitidas por el canal oficial de YouTube de la Asamblea de Antioquia.