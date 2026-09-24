UBPD recuperó 14 cuerpos de personas desaparecidas en el Cementerio Universal de Medellín

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas durante una nueva intervención forense en el Jardín Cementerio Universal de Medellín.

Entre el 14 y el 18 de septiembre, los equipos de la UBPD intervinieron 14 bóvedas ubicadas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas, donde fueron recuperados los cuerpos.

El procedimiento corresponde a la quinta fase de intervención que la entidad adelanta en este camposanto desde 2020, como parte de las investigaciones humanitarias y extrajudiciales orientadas a establecer el paradero de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado colombiano, en articulación con la JEP.

Con este procedimiento, la Unidad de Búsqueda completa 32 cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín durante las cinco fases desarrolladas hasta ahora.

El Cementerio Universal es considerado un lugar de especial interés forense debido a que históricamente fue uno de los principales sitios de inhumación de cuerpos; la mayoría por ser personas en situación de calle, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y trabajadoras sexuales.

Entre los casos que pueden estar relacionados con este camposanto se encuentran personas que habrían sido arrojadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca, así como aquellas cuyos cuerpos fueron abandonados en zonas de campo abierto y posteriormente pudieron haber sido trasladados para su inhumación.

Más de 5.700 cuerpos recuperados por la UBPD en Colombia

A la fecha, la UBPD ha recuperado en Colombia 5.721 cuerpos que corresponden a personas desaparecidas. De ellos, 830 han sido entregados dignamente a sus familias, mientras que la entidad también ha logrado encontrar a 633 personas con vida.

“En la Regional Noroccidente, que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, la Unidad ha recuperado 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias. Además, se ha logrado encontrar a 122 personas con vida”, detalló Amaranta Salazar Fernández, coordinadora regional de la UBPD en el Noroccidente.

En Antioquia, Caldas y Chocó existe un universo de 33.043 personas dadas por desaparecidas y un registro de 9.712 personas buscadoras, de acuerdo con la información de la UBPD.

En esta región también han sido establecidos 4.200 sitios de interés forense, en los que, según las investigaciones humanitarias y extrajudiciales de la entidad, podrían encontrarse cuerpos de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano.