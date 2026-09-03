Una mujer quedó herida al caer de una garrucha en Dabeiba, Antioquia

Dabeiba-Antioquia

La alcaldía de Dabeiba, en el Occidente de Antioquia, reportó un nuevo accidente en una garrucha que es utilizada por la comunidad para atravesar el río Sucio en el sector de Chibugá en el cañón de la Llorona. Una mujer quedó lesionada.

Según el reporte de la propia alcaldía, la señora Rubiela Manco Roldán trataba de cruzar el caudaloso afluente cuando sufrió un percance y quedó colgando de la canasta de la gurrucha; luego cayó al afluente. Ante esta situación, algunas personas que estaban en el lugar se lanzaron al agua y rescataron a la persona. Esta emergencia le causó algunas lesiones, por lo que fue trasladada al centro hospitalario local por la propia comunidad, donde fue atendida, pero luego fue trasladada a un centro de mayor complejidad donde se está recuperando.

“Posteriormente, personal técnico de la Administración Municipal se desplazó hasta el sitio de los hechos para realizar una verificación del estado de la garrucha. Durante la inspección, no se evidenciaron averías en su estructura o funcionamiento”, agregó la alcaldía en un comunicado oficial.