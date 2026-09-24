Antioquia redujo en 9,4 % los embarazos en niñas y adolescentes durante 2025

Medellín, Antioquia

En las niñas de 10 a 14 años, la tasa departamental se mantuvo en 1,5 embarazos por cada mil mujeres. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, la disminución en el número de casos estuvo acompañada por las acciones institucionales orientadas a la prevención de embarazos no planeados.

Por parte de Urabá, se registró una reducción del 7,1 %. Los casos pasaron de 1.486 en 2024 a 1.380 en 2025, es decir, 106 menos. La Gobernación de Antioquia desarrolla, a través de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en 114 municipios priorizados.

Las actividades incluyen educación en salud sexual y reproductiva, prevención de violencias sexuales, anticoncepción, salud menstrual y prevención de embarazos no planeados. A estas medidas se suman procesos de inspección y vigilancia a EPS e IPS públicas y privadas, así como capacitación al personal de las direcciones locales.

Acciones durante la Semana Andina

Como parte de las estrategias dirigidas a la subregión, la Gobernación de Antioquia y la Fundación Juanfe desarrollan el programa Madres Adolescentes y Jóvenes de Urabá, que beneficia a 460 adolescentes y jóvenes de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

“Esta iniciativa contribuye a fortalecer sus proyectos de vida y a generar oportunidades que permitan romper ciclos de pobreza y vulnerabilidad”, señaló Susana Ochoa Henao, primera dama de Antioquia. Uno de los resultados destacados se registró en agosto de 2026, cuando 94 madres adolescentes y jóvenes culminaron su formación técnica laboral.

Los datos preliminares del DANE muestran una disminución de los casos de embarazo en niñas y adolescentes en Antioquia y Urabá durante 2025.