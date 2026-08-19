Desde El Carmen de Viboral, en Antioquia, enviaron 27 toneladas de ayudas a los afectados en Chocó

Ayudas en El Carmen de Viboral para damnificados por el terremoto del 10 de agosto. Cortesía: Alcaldía de El Carmen.

Medellín

Luego de diferentes actividades y jornadas solidarias realizadas en el municipio de El Carmen de Viboral, en el Oriente de Antioquia, se lograron recolectar 27 toneladas de ayudas humanitarias, las cuales fueron enviadas a las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en los departamentos del Chocó y Cauca.

Estos elementos fueron donados por la comunidad, las empresas y entidades que están asentadas en esta región paisa, lo que representa un acto de solidaridad de la comunidad carmelitana.

Viveros de Esperanza

La recolección se logró gracias a la campaña “Viveros de la Esperanza”; fue promovida por la Alcaldía Municipal con el apoyo del sector privado los días 13 y 14 de agosto en el Parque Principal y se complementó con las ayudas que llegaron en los más recientes días a los puntos de recolección.

Ayudas también para el Cauca

Además del departamento del Chocó, parte de las ayudas se enviarán al departamento del Cauca, que también reportó afectaciones por el sismo del pasado 10 de agosto.

La distribución de los elementos se realizó de forma proporcional según la población. Fueron enviadas 8 toneladas para Istmina en Chocó, con más de 36 mil habitantes, y 19 toneladas para Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, cuya población supera los 120 mil habitantes.

El alcalde de Santander de Quilichao en el Cauca, Luis Eduardo Grijalba, expresó su agradecimiento con este acto solidario y recordó que “no hubo pérdidas humanas, estamos muy cerca de Cali, somos un municipio de unos 120 mil habitantes; la tragedia se agranda por las casas caídas, que tenemos 103 y unas 550 con afectaciones menores, 23 colegios, 3 iglesias, 2 centros de salud, la Alcaldía y el Concejo Municipal que quedó inservible”.

Por su parte, Hugo Jiménez Cuervo, alcalde de El Carmen de Viboral, dijo que ojalá pronto comience la reconstrucción de las poblaciones afectadas, y al alcalde de Santander de Quilichao le dijo que tenga “mucho ánimo, usted que está en cabeza de toda esta situación, y esté seguro de que de esta salimos; los colombianos somos muy resilientes y seguro ustedes lo van a ser también”.

Asesorías intermedias como coordinador.

Desde la administración municipal de El Carmen de Viboral, indicaron que para dirigir las entregas se contó con la mediación de Asointermedias, alianza con la que se priorizaron municipios receptores, teniendo en cuenta que la atención nacional solía concentrarse únicamente en las grandes ciudades.

¿Qué enviaron a los afectados?

Desde este municipio del Oriente antioqueño se enviaron alimentos no perecederos, alimentos para mascotas, elementos de aseo personal, entre otros.

Además de estos elementos, se logró la recolección de más de 77.659 unidades de medicamentos, los cuales fueron seleccionados y vigilados por la ESE Hospital San Juan de Dios con el fin de fortalecer la atención médica de los damnificados en ambas localidades.

El despacho de los elementos se hizo desde el Centro de Convenciones de esta localidad y contó con el respaldo logístico de la empresa Avinal y algunos transportadores de carga, quienes fueron aliados clave en el transporte de las ayudas.

Estas ayudas se recolectaron por más de una semana en la que el personal del gobierno local trabajó en las labores de recepción y clasificación, garantizando que cada ayuda pueda llegar en óptimas condiciones al destino.