Por alias La Mona del frente 36 están ofreciendo hasta 100 millones por su captura

‘La Mona’ sería la responsable de quemar dos estructuras en una finca de Santa Rosa de Osos . Foto: cortesía para Caracol Radio.

Santa Rosa de Osos- Antioquia

Las autoridades civiles, policiales y militares realizaron un consejo de seguridad en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el Norte de Antioquia, para analizar las acciones ilegales que cometieron integrantes del frente 36 en varias fincas donde quemaron unas viviendas y ordenaron la suspensión de actividades agrícolas, al parecer porque las víctimas se negaron a pagar millonarias extorsiones.

Desde esta población, el gobernador Andrés Julián Rnedón recordó que alias “La Momna o La Caucana” sería la responsable de los hechos criminales y ofreció una millonaria recompensa para incentivar la denuncia que permita su captura.

“Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias La Mona, que es quien está extorsionando a los comerciantes de estas localidades. Igualmente, aquí mismo, en el corregimiento de San Pablo, ya las autoridades individualizaron a quién le está haciendo el juego a estos bandidos, y que se atengan porque vamos tras ellos”.

El mandatario también informó que se definió que habrá presencia permanente en dos corredores viales: Villanueva, Brasil y Vega Botero, así como el corredor San Pablo y El Caney Guanacas. También habrá puestos de control en Puente Gabino y en El Haitón.

Finalmente, pidió al Gaula que no abandone el corregimiento de San Pablo hasta capturar o neutralizar a las personas que están cometiendo las extorsiones.