23 capturados y 26 allanamientos afectan estructura criminal La Oficina en Amalfi

Medellín, Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia realizó 26 diligencias de allanamiento y registro en Amalfi, en una operación contra la estructura criminal La Oficina, que dejó 23 personas capturadas: 19 por orden judicial y cuatro en flagrancia.

Durante los procedimientos fueron incautadas cerca de 10.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y cocaína, además de un revólver, una pistola traumática, 21 cartuchos calibre .38, nueve calibre 9 milímetros y 40 calibre 7,65. También fueron encontrados $1,3 millones en efectivo y nueve teléfonos celulares.

Capturado señalado como cabecilla urbano

Entre los detenidos está un hombre conocido con los alias de “Santa María” o “Señor”, señalado por los investigadores de cumplir funciones de cabecilla urbano dentro de la estructura.

Según la investigación, estaría relacionado con el abastecimiento y control de puntos de expendio de estupefacientes en zonas urbanas y rurales de Amalfi, además de la coordinación de homicidios selectivos.

La Policía indicó que el hombre tendría una trayectoria aproximada de tres años dentro de la estructura y registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Las capturas y allanamientos se realizaron en el marco de investigaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

La Policía señaló que el operativo afecta las capacidades asociadas al tráfico de drogas y al acceso a armas, municiones y recursos económicos de esta estructura criminal.