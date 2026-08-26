En El Carmen de Viboral hay cortes de agua por fenómeno del niño

El Carmen de Viboral, Antioquia

La Cimarrona, empresa de servicios públicos de El Carmen de Viboral, al oriente de Antioquia, implementó interrupciones del servicio una o dos veces por semana, con una duración aproximada de cuatro horas, ante la disminución del 33 % en las fuentes que abastecen el acueducto urbano.

Los habitantes de El Carmen de Viboral ya comenzaron a enfrentar cortes programados de agua debido a la reducción de los caudales de las fuentes que abastecen el sistema de acueducto urbano.

La empresa de servicios públicos La Cimarrona E. S. P. informó que las interrupciones se están realizando una o dos veces por semana y durante aproximadamente cuatro horas, como parte de las medidas adoptadas ante la disminución cercana al 33 % en los caudales.

La reducción en la disponibilidad de agua está dificultando la recuperación de los tanques de almacenamiento y puede generar disminuciones en la presión del servicio, especialmente en las zonas más altas del municipio.

Cortes para enfrentar la menor disponibilidad de agua

La medida busca responder a las condiciones actuales de las fuentes de abastecimiento y permitir que el sistema pueda recuperar sus niveles de almacenamiento.

La situación está relacionada con el periodo de menores lluvias, que ha reducido progresivamente los caudales de las fuentes que alimentan el acueducto municipal.

Mientras se mantengan estas condiciones, La Cimarrona pidió a los usuarios reducir el consumo de agua y utilizarla únicamente para actividades esenciales.

Entre las recomendaciones está evitar el lavado de vehículos, fachadas, andenes y otras zonas exteriores, además de reutilizar el agua de actividades como el lavado de ropa, duchas y lavamanos cuando sea posible.

La empresa mantiene el seguimiento de los caudales y de los niveles de almac.