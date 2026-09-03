¿Cómo acceder al 50% de descuento en multas de tránsito en Bogotá? Secretaría de Movilidad explica

En Colombia el sistema de multas funciona como una promoción de las buenas conductas viales en el sentido de que, en caso de cometer una infracción, esta se penaliza con el fin de evitar que se incurra en la misma.

Ahora, en el caso de Bogotá, por ejemplo, cuando una persona es multada, de igual manera tiene ciertos beneficios, como descuentos. Eso sí, debe cumplir una serie de pasos para poder ser beneficiario de estos mismos.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos los detalles de cómo acceder a estos descuentos.

Así puede acceder al 50% de descuento en multas de tránsito

La Secretaría de Movilidad de Bogotá, a mediados del primer semestre de este 2026, explicó cómo las personas multadas en la ciudad por infracciones de tránsito pueden aplicar a descuentos de, incluso, no solo el 50%, sino también el 25%.

Le explicamos.

Pues bien, para que usted pueda acceder a estos descuentos debe hacerlo por medio de unos cursos pedagógicos que la misma cartera ofrece.

Estos cursos “promueven, entre los conductores, la participación, reflexión y sensibilización sobre los comportamientos y hábitos que se deben tener en la vía, procurando que los infractores comprendan el sentido de las normas de tránsito y las respeten”.

Ahora, entre otras cosas, el curso que se tome “tiene una duración de dos horas de cátedra aproximadamente. Además, para acceder al descuento se debe realizar un curso por cada orden de comparendo. En caso de tener varios comparendos, es necesario presentar un certificado individual por cada uno”.

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Una vez se haga el curso o los cursos, “el valor del comparendo se liquidará y generará automáticamente el volante de pago con el respectivo descuento”.

Para acceder a los cursos puede hacerlo así:

Primero, usted debe estar inscrito en el RUNT. Luego, debe agendarse previamente, de manera gratuita y sin intermediarios en www.movilidadbogota.gov.co, o en ‘Mi Movilidad a un clic’, o a través de la línea telefónica (601) 3649400, opción 2.

¿En dónde se pueden hacer los cursos pedagógicos?

La Secretaría de Movilidad explicó que hay varios puntos en Bogotá para acceder a estos curso pedagógicos.

Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.

Calle 14 Sur # 22-27. Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.

Calle 19 # 99-68. C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.

Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287. C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.

Calle 134 # 55-30, Sótano 2. Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Calle 13 # 37-35. Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao: Carrera 28 A #18-20.

Los descuentos

Cabe resaltar, finalmente, que hay dos tipos de comparendos: los notificados en vía, es decir, los que se interponen en la calle por parte de los agentes de Tránsito y, por otro lado, los electrónicos.

Así funcionan los descuentos, según explica la Secretaría de Movilidad.

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A partes notificados en vía:

50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los siguientes a la imposición del comparendo. 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de imposición.

A partes electrónicos:

50 % de descuento , si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles , siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.

, si realiza el curso y pago dentro de los , siguientes a la fecha de la notificación del comparendo. 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

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