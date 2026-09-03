Ley de Propiedad Horizontal: ¿Un administrador puede entrar a un apartamento sin permiso?
Conozca qué dice la ley de la Alcaldía de Bogotá y del Congreso de la República que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia.
En Colombia, todas aquellas personas que vivan en un conjunto residencial, ya sea en calidad de propietarios o arrendatarios del lugar, están sometidos al régimen de propiedad horizontal y deberán cumplir todas las normas y reglas que gobiernan a la urbanización y, en caso de no acatarlas, podrán ser sancionados.
En un conjunto residencial, la máxima autoridad en la estructura de administración y dirección en la Asamblea General de Propietarios, seguido del Consejo de Administración, el Administrador y el Comité de Convivencia y Revisor Fiscal.
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¿Un administrador puede entrar a un apartamento sin permiso?
La ley en Colombia establece que ningún administrador de un conjunto residencial o edificio no puede entrar a un apartamento sin permiso o autorización del propietario o residente. Sin embargo, hay unas excepciones.
Esto se debe a que es un bien privado y la Ley 675 de 2011 en Colombia protege la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada.
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En un conjunto residencial, un administrador solo tiene autoridad en las zonas y bienes comunes. Debido a esto, no tiene facultades para entrar a inmuebles privados ni imponer su voluntad por encima de los derechos fundamentales de los residentes.
¿Cuáles son las excepciones en las que un administrador puede entrar a un apartamento sin permiso?
Por otra parte, un administrador podrá ingresar a un inmueble sin autorización cuando se presente situaciones de emergencia que ponga en riesgo la vida, la integridad de las personas o la estructura general del edificio. Algunos ejemplos son un incendio, una fuga de gas o inundaciones que afecten a otros apartamentos y que no se puede localizar al residente.
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¿Qué pasa si un administrador entra a un apartamento sin permiso o autorización?
Si un administrador de un conjunto residencial o edificio ingresa a un apartamento sin permiso o autorización estaría incurriendo en una violación a la inviolabilidad del domicilio u vulnera el derecho fundamental a la intimidad y a la propiedad privada.
De esta manera, podría tener consecuencias y acciones legales. Si un administrador ingresa sin permiso a un apartamento se puede configurar una conducta penal investigable por las autoridades.
De igual manera, el administrador puede ser demandado por los perjuicios causados y sancionado internamente o investigado ante los entes de control por extralimitación de funciones.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...