Ley de Propiedad Horizontal: ¿Un administrador puede entrar a un apartamento sin permiso?

Conozca qué dice la ley de la Alcaldía de Bogotá y del Congreso de la República que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia | Getty Images

En Colombia, todas aquellas personas que vivan en un conjunto residencial, ya sea en calidad de propietarios o arrendatarios del lugar, están sometidos al régimen de propiedad horizontal y deberán cumplir todas las normas y reglas que gobiernan a la urbanización y, en caso de no acatarlas, podrán ser sancionados.

En un conjunto residencial, la máxima autoridad en la estructura de administración y dirección en la Asamblea General de Propietarios, seguido del Consejo de Administración, el Administrador y el Comité de Convivencia y Revisor Fiscal.

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¿Un administrador puede entrar a un apartamento sin permiso?

La ley en Colombia establece que ningún administrador de un conjunto residencial o edificio no puede entrar a un apartamento sin permiso o autorización del propietario o residente. Sin embargo, hay unas excepciones.

Esto se debe a que es un bien privado y la Ley 675 de 2011 en Colombia protege la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada.

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En un conjunto residencial, un administrador solo tiene autoridad en las zonas y bienes comunes. Debido a esto, no tiene facultades para entrar a inmuebles privados ni imponer su voluntad por encima de los derechos fundamentales de los residentes.

¿Cuáles son las excepciones en las que un administrador puede entrar a un apartamento sin permiso?

Por otra parte, un administrador podrá ingresar a un inmueble sin autorización cuando se presente situaciones de emergencia que ponga en riesgo la vida, la integridad de las personas o la estructura general del edificio. Algunos ejemplos son un incendio, una fuga de gas o inundaciones que afecten a otros apartamentos y que no se puede localizar al residente.

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¿Qué pasa si un administrador entra a un apartamento sin permiso o autorización?

Si un administrador de un conjunto residencial o edificio ingresa a un apartamento sin permiso o autorización estaría incurriendo en una violación a la inviolabilidad del domicilio u vulnera el derecho fundamental a la intimidad y a la propiedad privada.

De esta manera, podría tener consecuencias y acciones legales. Si un administrador ingresa sin permiso a un apartamento se puede configurar una conducta penal investigable por las autoridades.

De igual manera, el administrador puede ser demandado por los perjuicios causados y sancionado internamente o investigado ante los entes de control por extralimitación de funciones.

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