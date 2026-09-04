Inauguración del Petronio Álvarez en Corferias: Alcalde Eder agradeció a Bogotá por la ayuda

Inauguración del Petronio Álvarez en Corferias con el alcalde Eder y el alcalde Galán. Foto: Caracol Radio.

Bogotá D.C

Este jueves 3 de septiembre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, recorrieron el segundo piso del pabellón 8 de Corferias donde se está realizando el Festival Petronio Álvarez durante los próximos 3 fines de semana.

El icónico festival de la cultura pacífica tenía todo listo para llevarse a cabo en Cali el pasado 12 de agosto, sin embargo debido al terremoto , se tomó esta medida para no afectar a todos los emprendedores y comerciantes que se habían preparado.

En medio de la visita, el alcalde Eder hizo una especial invitación a todos los bogotanos y extranjeros que visitan la ciudad para que vayan al festival a apoyar a las comunidades del Pacífico.

“Esta es una forma de apoyar no solo a Cali sino al Pacífico. Aquí están todos los portadores y portadoras que ahorraron para el Petronio, entonces trajimos el Petronio a Bogotá. Esto también es parte de la recuperación y de la reconstrucción de Cali ” , señaló.

Además, aprovechó la oportunidad para agradecer al alcalde Galán , porque fue el primero de los alcaldes que lo llamó luego del terremoto para brindar ayuda, y a los bogotanos por la solidaridad con el pueblo caleño.

“ El principal donante para las ayudas que hemos recibido en Cali vienen de Bogotá. Entonces muchas gracias bogotanos por esa generosidad”, agradeció el alcalde.

Por su parte, el mandatario capitalino, explicó cómo se dio todo el proceso para que Corferias acogiera este importante festival.

“Nos pusimos en la tarea con Corferias con la Cámara de Comercio de Bogotá porque la ciudad tiene mucho caleño, mucho Pacífico y es una oportunidad aprovechar la Feria del Hogar para abrir un espacio”, dijo Galán.

Próximos eventos en Cali

El presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama, hizo un importante anuncio para Cali y su recuperación económica y es que será la sede del Evento Internacional de Ciudades Inteligentes.

Además, señaló que se reprogramó AgroExpo Cali que estaba planeado para realizarse en el Coliseo del Pueblo. Ahora será entre enero y febrero de 2027.

“Lo que hemos hablado con el alcalde Eder es que los años pares (Agroexpo) se puede hacer en Cali y los años impares se puede hacer en Bogotá. Ese compromiso señor alcalde, se lo reafirmamos aquí”, aseguró López .