Descubren tungsteno en Colombia por primera vez: presidente de Collective Mining revela cómo se dio

Presidente de Collective Mining Colombia, Omar Ossma, cuenta cómo se dio el descubrimiento de un yacimiento de tungsteno en Colombia por primera vez. Foto: Getty Images/ Collective Mining.

En conversación con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, Omar David Ossma, presidente de Collective Mining Colombia, durante el Congreso Nacional de Minería 2026, contó cómo se dio el descubrimiento por primera vez de un yacimiento de tungsteno en Colombia.

Ossma dio a conocer que el descubrimiento ocurrió de una manera particular y tras más de seis años de exploración de metales preciosos en el departamento de Caldas.

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“En la exploración de metales preciosos en el departamento de Caldas y en la búsqueda de principalmente oro, plata y cobre, hacemos este hallazgo que no estábamos buscando que es el descubrimiento del tungsteno. El tungsteno es uno de los metales más duros del planeta y no se estaba viendo porque en la exploración uno no necesariamente está buscando todo lo que termina encontrando”, manifestó Omar Ossma.

Asimismo, el presidente de Collective Mining Colombia agregó que el hallazgo se dio gracias a la visita de una persona con más experiencia y en la revisión de rocas, que notó algo diferente.

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“Tuvimos la visita de una persona que tenía un poquito más de experiencia en eso, tampoco lo estaba buscando, y en la revisión de las rocas encontró algo que le llamaba la atención y nos pidió una luz negra, esa que se utiliza para resaltar el color blanco. Al pasarle la luz negra a los núcleos empezó a brillar un elemento muy blanco que se llama la Chelita, y de la Chelita viene el tungsteno, que su símbolo en la tabla periódica es el W porque la verdad se llama wolframio”, agregó.

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Ossma destacó que este descubrimiento que podría generar miles de empleos y ayudar a la economía del país. Además, señaló que el tungsteno está cotizando a 62 dólares y el 85% de su mercado está controlado por China.

“Desarrollar este proyecto para nosotros hoy podría representar una cifra de inversión, por ejemplo, de un CAPEX casi de un billón de dólares. Estamos hablando de mil millones de dólares solo en la construcción para producir un proyecto de un millón de dólares, dinero que no solo tiene tungsteno, sino que tiene oro, plata, y cobre, que en fase de construcción podría generar más o menos cuatro mil empleos”, explicó.

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