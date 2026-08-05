Más de 1000 vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá: Conozca los perfiles y cómo aplicar

Más de 1000 vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá | Alcaldía de Bogotá/ Metro de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), informó sobre una nueva oportunidad para acceder a más de 1.000 vacantes de empleo.

Para esta oportunidad, las ofertas de trabajo son para un proyecto de movilidad e infraestructura en los principales corredores de la ciudad.

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Esta convocatoria se hará de forma presencial y contratistas buscan personal capacitado para vincularse al proyecto de las obras de corredores como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas.

¿Cuáles son los cargos en la convocatoria?

Técnicos electricistas.

Oficiales hidráulicos.

Técnicos HVAC de climatización y ventilación.

Técnicos de redes contra incendio.

Técnicos C&I control e instrumentación.

Instaladores de drywall.

Oficiales de enchape.

Pintores de obras.

Ayudantes de construcción.

Auxiliares de tráfico.

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Requisitos

Todas las personas interesadas en esta convocatoria de empleo deberá acercarse al lugar junto a su hoja de vida y, en caso de cumplir con los perfiles solicitados por los contratistas, podrán ser seleccionados. Conozca los requisitos:

Formación desde básica primaria, bachiller, técnico o tecnólogo, según sea el cargo.

Experiencia desde seis meses para ayudantes de construcción y desde 12 meses para los demás cargos.

Educación formal, técnica o tecnóloga, dependiendo del cargo al que aplique.

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia certificados laborales relacionados al cargo que aplica.

Si eres víctima del conflicto armado, debe adjuntar el certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

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¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deberán que confirmar su asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en este link.

Asistir el jueves 6 de agosto de 2026 al Polideportivo Bosa Palestina, ubicado en la calle 68 Sur #81g-09, de 8:00 A.M. a 2:00 P.M.

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