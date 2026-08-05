Más de 1000 vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá: Conozca los perfiles y cómo aplicar
Contratistas requieren personal para las obras de los corredores de la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas.
La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), informó sobre una nueva oportunidad para acceder a más de 1.000 vacantes de empleo.
Para esta oportunidad, las ofertas de trabajo son para un proyecto de movilidad e infraestructura en los principales corredores de la ciudad.
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Esta convocatoria se hará de forma presencial y contratistas buscan personal capacitado para vincularse al proyecto de las obras de corredores como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas.
¿Cuáles son los cargos en la convocatoria?
- Técnicos electricistas.
- Oficiales hidráulicos.
- Técnicos HVAC de climatización y ventilación.
- Técnicos de redes contra incendio.
- Técnicos C&I control e instrumentación.
- Instaladores de drywall.
- Oficiales de enchape.
- Pintores de obras.
- Ayudantes de construcción.
- Auxiliares de tráfico.
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Requisitos
Todas las personas interesadas en esta convocatoria de empleo deberá acercarse al lugar junto a su hoja de vida y, en caso de cumplir con los perfiles solicitados por los contratistas, podrán ser seleccionados. Conozca los requisitos:
- Formación desde básica primaria, bachiller, técnico o tecnólogo, según sea el cargo.
- Experiencia desde seis meses para ayudantes de construcción y desde 12 meses para los demás cargos.
- Educación formal, técnica o tecnóloga, dependiendo del cargo al que aplique.
- Hoja de vida actualizada.
- Copia de cédula de ciudadanía.
- Copia certificados laborales relacionados al cargo que aplica.
- Si eres víctima del conflicto armado, debe adjuntar el certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
- Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.
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¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas deberán que confirmar su asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en este link.
Asistir el jueves 6 de agosto de 2026 al Polideportivo Bosa Palestina, ubicado en la calle 68 Sur #81g-09, de 8:00 A.M. a 2:00 P.M.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...