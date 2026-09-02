Crean campaña para apoyar a emprendedores afectados por el terremoto en Colombia

Pequeños empresarios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán recibir acompañamiento para dar a conocer nuevamente sus negocios. Foto: Getty Images. / Kala Moments

La iniciativa, denominada #PRUnidosPorColombia, busca reunir de manera voluntaria a profesionales de distintas áreas de la comunicación para que pongan sus conocimientos y contactos al servicio de los negocios que terminaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto que sacudió a Colombia.

El objetivo de esta campaña es que estos emprendimientos puedan volver a ser conocidos por posibles clientes y por personas que estén en capacidad de comprar sus productos, contratar sus servicios, visitar sus establecimientos y/o recomendarlos.

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Es por esto que la iniciativa busca acercar las historias de los comerciantes y emprendedores a medios de comunicación, periodistas, creadores de contenido y líderes de opinión para que puedan ayudar con su difusión.

La organización afirma que el objetivo no es solo limitarse a contar las afectaciones provocadas por el terremoto, sino que la intención es mostrar lo que necesitan los negocios para volver a funcionar y qué pueden hacer ciudadanos y organizaciones para apoyarlos.

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Algunas de las acciones que pueden ayudar a la recuperación son comprar, visitar, reservar, contratar, recomendar o compartir información sobre los emprendimientos afectados por la emergencia.

El grupo está compuesto por profesionales que pueden colaborar en áreas como generación de contenidos, fotografía, diseño, comunicación digital y relacionamiento con medios y creadores. Además, el acompañamiento para los emprendimientos seleccionados será gratuito y dependerá de sus necesidades y de la disponibilidad de los voluntarios.

Asimismo, la campaña busca recopilar las historias de los afectados en un banco de información que permita identificar oportunidades para su difusión y facilitar el contacto con periodistas y medios interesados en conocer sus casos.

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Algo que busca la iniciativa es que las historias sean contadas desde una perspectiva en la que no genere lástima, sino que se pueda resaltar el trabajo y la capacidad de recuperación de las personas que durante años han construido sus negocios y que ahora buscan volver a empezar.

La iniciativa, denominada #PRUnidosPorColombia, busca reunir de manera voluntaria a profesionales de distintas áreas de la comunicación para que pongan sus conocimientos y contactos al servicio de los negocios que terminaron afectados por el terremoto. Foto: suministrada. Ampliar La iniciativa, denominada #PRUnidosPorColombia, busca reunir de manera voluntaria a profesionales de distintas áreas de la comunicación para que pongan sus conocimientos y contactos al servicio de los negocios que terminaron afectados por el terremoto. Foto: suministrada. Cerrar

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¿Cómo se pueden inscribir los pequeños empresarios a esta campaña?

Todos los pequeños empresarios y emprendedores afectados que quieran postularse pueden hacerlo mediante el formulario habilitado en prunidosporcolombia.com o en el siguiente link.

De igual manera, la convocatoria también está dirigida para periodistas, medios, creadores de contenido, empresas y ciudadanos que quieran contribuir con la difusión de estas historias.

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