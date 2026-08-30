Víctimas del Catatumbo respaldan el fin de la Paz Total: “Sufrimos el flagelo de la guerra”

Norte de Santander

En las últimas horas el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, desmontó formalmente varios procesos de diálogo de paz con grupos armados en el país. Procesos que hacían parte de la Paz Total que promovió el expresidente Gustavo Petro.

La decisión contempla el cierre de dos mesas de diálogos de paz con disidencias de las FARC, así como de un espacio de conversación de carácter sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

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Víctimas del Catatumbo respaldan el fin de los diálogos

Tras lo anterior, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas manifestó su respaldo a la terminación de estos procesos de paz, asegurando que la política de Paz Total intensificó la guerra en regiones como el Catatumbo.

“Desde la Asociación Nacional de Víctimas estamos de acuerdo con ello, teniendo en cuenta que durante este tiempo que duró la Paz Total, las víctimas del conflicto armado, de una u otra manera, sufrimos el flagelo de la guerra”, señaló Mayorga.

Para este líder social, un claro ejemplo de sus palabras es la situación que se vive ese hace 19 meses en la región del Catatumbo, donde más de 140 mil personas han tenido que salir desplazadas de sus tierras, se ha incrementado delitos como secuestro, desapariciones forzadas, homicidios y en la actualidad, los ataque son explosivos lanzados desde drones.

El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas también advirtió sobre la presencia de minas antipersona en escuelas rurales del Catatumbo, una situación que, según explicó, continúa afectando a las comunidades campesinas.

“Muchas escuelas rurales de la región del Catatumbo se encuentran sembradas con minas antipersona”, afirmó.

“No hubo voluntad de paz”

De acuerdo con este líder social, los hechos de violencia registrados los últimos meses en el Catatumbo, deja en evidencia que nunca hubo una voluntad de paz por parte de los grupos armados ilegales con presencia en esta región del país.

“No hubo voluntad de paz por parte de los actores en confrontación, es decir, del ELN y las disidencias de las FARC”.

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Víctimas esperan seguridad y desarrollo

Tras la decisión del Gobierno Nacional de ponerle fin a la política de Paz Total de Gustavo Petro, las víctimas esperan que Abelardo de la Espriella adopte medidas que permitan recuperar la seguridad y mejorar las condiciones sociales y económicas del Catatumbo.

“Esperamos que con el nuevo gobierno vengan garantías de seguridad y desarrollo para esta región del país”, concluyó Mayorga.

La terminación de estas mesas marca así un nuevo rumbo en la política de paz del Estado colombiano y supone uno de los primeros pasos del Gobierno de Abelardo De La Espriella para desmontar los mecanismos de negociación heredados de la administración de Gustavo Petro.