¿Fusionar ministerios y sacar contratistas, de dónde recortar para salir del déficit fiscal?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los senadores Christian Garcés, del Centro Democrático, y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, estuvieron en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para debatir acerca de los recortes presupuestales que plantea el Gobierno de Abelardo de la Espriella para que Colombia salga del déficit fiscal.

Escuche el debate completo de senadores aquí: