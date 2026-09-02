¿Fusionar ministerios y sacar contratistas, de dónde recortar para salir del déficit fiscal?
Fusionar ministerios y reducir gatos, ¿de dónde recordar para salir del déficit fiscal?
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Los senadores Christian Garcés, del Centro Democrático, y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, estuvieron en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para debatir acerca de los recortes presupuestales que plantea el Gobierno de Abelardo de la Espriella para que Colombia salga del déficit fiscal.
Escuche el debate completo de senadores aquí:
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...