Fiscalía reactivó en total 46 órdenes de captura de tres grupos armados: este es el listado completo

Justicia

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reactivó las órdenes de captura de 46 integrantes de tres estructuras armadas que estaban en medio del proceso de la paz total.

Se trata de los exmiembros representantes de las estructuras autodenominadas “Estado Mayor de Bloques y Frente”, “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano” y “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”.

“La medida responde a la terminación de las mesas de diálogo con estos grupos, decidida por el Gobierno Nacional el pasado 28 de agosto, y a la consecuente revocatoria de la designación de sus voceros mediante la cual finaliza el beneficio de suspensión que cobijaba dichas órdenes”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Estado Mayor Central- disidencias de las Farc:

Alias 'Calarcá' y alias 'Walter Mendoza'. Foto: Caracol Radio. Ampliar Alias 'Calarcá' y alias 'Walter Mendoza'. Foto: Caracol Radio. Cerrar

Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey.

Sandra Milena Niño Guerrero

Farby Edisson Parra Parra, alias Richard.

Robinson de Jesús González, alias Caicedo

Fabio Giraldo Giraldo, alias Albeiro González.

Jeisson Ferney Lasso Devia.

Yimison Bustos Ávila, alias Jimmy.

Rolan Arnulfo Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco.

Yersid Muñoz Ramírez.

John Faiber Lugo Ramos, alias Rafael.

Euser Motta Meneses.

Alexis de Jesús Muñoz Adarve.

Jhonmaro Ortiz Camayo, alias Maniqueta o Yogui.

Elkin Eduardo Ramírez Ramírez.

Faber García Guzmán, alias El Soldado.

Jorge Luis Caicedo Castro.

John Janier Troches Medina, alias Malacia.

Jerci Duvian Ruiz Mazo

Sergio Andrés Martínez Martínez, alias Hueso o Bolívar.

Romario Carrascal Alvernia.

Jhon Edinson Bayona Rojas.

Edwar Andrés Campo Dagua, alias Cabezas o Jimmy.

Adolfo Ballesteros Fernández, alias José Tomás Ojeda.

Oscar Ojeda Erazo, alias Leopoldo o Papá Noel.

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika.

Javier Alfonso Velosa García, alias Jhon Mechas o Jhon Catatumbo.

Vea además: Fiscalía levantó suspensión de la orden de captura de alias ‘Calarcá’

Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano:

Alias 'Araña'. Cortesía. Ampliar Alias 'Araña'. Cortesía. Cerrar

José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza.

Geovanny Andrés Rojas, alias Araña.

Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye.

Allende Perilla Sandoval, alias Allende.

José Darley Malagón Jiménez, alias Uriel o Poco Pelo.

Henry Quiñonez Angulo, alias Tocayo.

Diego Fernando Guerrero Segura, alias Diego o Negro Eloy.

María Lizeth Moreno Cantillo.

Jorge Alejandro Avendaño Suárez.

Pablo Edis Ortiz Cortés, alias Bladimir.

Andy Javier García Lastre.

Eduin Mauricio Matallana Ramírez.

Edilson Barreto Romero.

En contexto: Fiscalía reactivó 27 órdenes de captura de jefes de disidencias: están ‘Calarcá’ y ‘Walter Mendoza’

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada:

José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo.

Loryin Emilio Pertuz Ballestas, alias Sebastián o York.

Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso.

Élmer David Reyes Carrillo.

John Rafael Salazar Salcedo.

Daniel Bravo Arias.

La fiscal Camargo también determinó en la Resolución que se abstiene de reactivar las órdenes de 11 personas que a la fecha de expedición ya se encontraban activas y de decidir sobre 2 ciudadanos requeridos en trámite de extradición.

“El documento fue remitido a las autoridades de policía judicial para su ejecución inmediata y rige a partir de la fecha”. informó la Fiscalía que se iniciará con la búsqueda de los 48 miembros de los grupos armados.