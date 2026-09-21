Gobierno impugnó decisión de juez sobre las condiciones para bombardeos militares donde haya menores
La impugnación fue confirmada el abogado que interpuso la tutela en su momento.
El Gobierno, en cabeza de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior, impugnó la decisión del juez que estableció condiciones para los bombardeos militares en zonas donde haya menores de edad.
La impugnación busca reversar las medidas concedidas dentro de la acción de tutela, al argumentar que cumplen con las obligaciones y los protocolos necesarios para proteger a los menores en los campamentos durante las operaciones militares.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...