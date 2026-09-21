Gobierno impugnó decisión de juez sobre las condiciones para bombardeos militares donde haya menores

Abelardo de la Espriella e imagen de referencia de justicia Colombia. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Getty Images

El Gobierno, en cabeza de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior, impugnó la decisión del juez que estableció condiciones para los bombardeos militares en zonas donde haya menores de edad.

La impugnación busca reversar las medidas concedidas dentro de la acción de tutela, al argumentar que cumplen con las obligaciones y los protocolos necesarios para proteger a los menores en los campamentos durante las operaciones militares.