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21 sep 2026 Actualizado 21:36

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Política

Gobierno impugnó decisión de juez sobre las condiciones para bombardeos militares donde haya menores

La impugnación fue confirmada el abogado que interpuso la tutela en su momento.

Abelardo de la Espriella e imagen de referencia de justicia Colombia. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Getty Images

Abelardo de la Espriella e imagen de referencia de justicia Colombia. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Getty Images

Abelardo de la Espriella e imagen de referencia de justicia Colombia. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Getty Images
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El Gobierno, en cabeza de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior, impugnó la decisión del juez que estableció condiciones para los bombardeos militares en zonas donde haya menores de edad.

La impugnación busca reversar las medidas concedidas dentro de la acción de tutela, al argumentar que cumplen con las obligaciones y los protocolos necesarios para proteger a los menores en los campamentos durante las operaciones militares.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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