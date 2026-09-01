Fiscalía levantará suspensión de la orden de captura de alias ‘Calarcá’

Caracol Radio confirmó que en el despacho de la fiscal general Luz Adriana Camargo, se encuentra la resolución con el que se levanta la suspensión de la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc.

En los próximos minutos será firmado el documento con el que se activa la búsqueda del cabecilla de las disidencias.

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