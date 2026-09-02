“No hay economía sana en donde el único que engorda es el Estado”: senadora María Clara Posada

Este martes, 1 de septiembre, en los micrófonos de La Luciérnaga, en su sección ‘Sin Anestesia’, habló la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien se refirió a varios temas coyunturales del país, entre estos el aspecto económico de la Nación en materia de gasto estatal y cargos públicos.

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De ‘corbatas’ a ‘cinturones’ en el Estado

A la senadora posada se le preguntó cómo se podría acabar con “tantas corbatas” del gobierno del expresidente Gustavo Petro, es decir, cargos públicos, a lo que respondió tajantemente que había que cambiarlas por el cinturón.

“Hay que cambiarlas por el cinturón y ponérselo bien duro en la cintura”, afirmó.

“No hay economía sana en donde el único que engorda es el Estado”

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En esa línea, la también miembro del partido Centro Democrático, se refirió al gasto estatal y los cargos públicos en el país y aseveró que “no hay economía sana en un ambiente donde el único que engorda de forma desfasada es el Estado”.

Por lo anterior, agregó que lo que se necesita es que “los ciudadanos sean robustos (materia económica)”, que haya una “ciudadanía robusta” y, adicionalmente, “un Estado discreto”.

¿Y el impuesto al patrimonio?

Finalmente, en materia económica, la senadora Posada se refirió al polémico impuesto al patrimonio y explicó la viabilidad que hay de quitarlo, teniendo en cuenta la coyuntura económica de Colombia.

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“Absolutamente sí (viabilidad de acabarlo). Aparte de este ser un impuesto antitécnico, porque es un impuesto que, además, genera doble tributación y donde usted le están cobrando aunque su bien no se esté valorizando, es un impuesto que solo representa el 0,4% de lo que recauda la DIAN eso no es nada. Sale más caro lo que uno invierte en recaudarlo, que lo recaudado y, además, está haciendo que patrimonios importantes se vayan a otros países donde sean más amables con esa inversión. Entonces, nosotros nos estamos quedando con el pecado”, explicó.

Vea la entrevista completa a continuación:

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