“Lo que tenemos que mantener en el Gobierno son personas de principios firmes”: María Clara Posada

María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia de La Luciérnaga y entregó un balance de las primeras semanas del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En medio de la conversación habló de los principios que están cuidando desde el Gobierno que exalten al país.

Una de las criticas que se han hecho desde la oposición al Gobierno es que al parecer, De la Espriella estaría buscando reversar los derechos, como por ejemplo en el tema de las adopciones de parejas del mismo sexo.

Ante esto, Posada dijo que el mandatario solo está planteando su postura, pero es consciente de que eso obviamente tiene un trámite en el legislativo y en las cortes y según dijo, será respetuoso con ese trámite y al división de los poderes.

En cuanto al caso de Hannah Escobar, quien fue desnombrada del Ministerio de Salud luego de dar una opinión sobre el aborto, María Clara fue enfática en que ningún pensamiento da para sacar a nadie de un cargo.

“Yo creo que ni el pensamiento, ni la libertad estética, ni la forma en que se visten, ni la forma en que ve el mundo”, dijo.

Por la misma línea, recalcó que “acá lo que tenemos que tratar de mantener en el gobierno son personas de principios firmes, personas que estén generando plataformas para defender la democracia, que defiendan la vida, la libertad, la propiedad privada, y la familia. Y más allá de eso, pues que se expresen, que se vistan y que hablen de lo que quieran”, afirmó.

¿Usted cree que quedaron algunos cancelados cuando hubo acuerdos con el Centro Democrático para votar en el Congreso?

“Nosotros somos partido de gobierno, así lo manifestamos desde el momento, cero, sin ningún titubeo, sin ninguna duda, sin ninguna transacción. En ese orden de ideas, nosotros también defendemos unos principios, y entre los principios que defendemos, defendemos el derecho consuetudinario que rige en el Congreso, a que el partido mayoritario del Senado ponga el presidente, eso entre otras cosas para que el presidente tenga gobernabilidad. Nosotros quisimos defender ese derecho consuetudinario y tuvimos una coincidencia coyuntural con un partido que está en nuestras antípodas, pero que piensa que ese derecho consuetudinario debe ser defendido también”, explicó.

Y finalmente, subrayó que desde el Centro Democrático no entienden esto como una guerra, sino como una puja política en la que hay unos principios que van a defender con total determinación.