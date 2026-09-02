Colombianos en la guerra Rusia-Ucrania, ¿qué sabe el gobierno de los desaparecidos?

Tras conversar con María Jesús Guzmán en 6AM W, quien busca información sobre el paradero de su hijo que viajó a Rusia en marzo, el gobierno colombiano se refirió a los colombianos desaparecidos en la guerra. (Foto: Caracol Radio / Getty)

En diálogo con 6AM W con Julio Sánchez Cristo, María de Jesús Guzmán relató que desconoce información sobre el paradero de su hijo, Juan Pablo Guzmán, quien viajó a Rusia a finales de marzo.

Juan Pablo comentó a su familia ‘que se iba para Rusia, allá a trabajar en el Ejército’. El hombre, de 34 años, salió de Montería hacia Bogotá, luego inició el viaje internacional en el que mantuvo comunicación con su mamá: le informó que pasó por París (Francia) y Estambul (Turquía) antes de llegar a Moscú (Rusia).

‘Ya no voy a tener comunicación más o menos por tres meses, vamos a estar incomunicados’ dijo Juan Pablo a su madre y pasados seis meses de ese mensaje, María de Jesús sigue sin tener información de él.

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Luego de esta entrevista, Caracol Radio confirmó que el viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional está al tanto del caso del hombre y cuenta con información para ponerse en contacto con la madre de Juan Pablo Guzmán.

¿Qué sabe el gobierno De la Espriella?

Tras la conversación con Julio Sánchez Cristo, un portavoz de la Cancillería colombiana reveló a Caracol Radio cifras sobre la situación de colombianos en medio de esta guerra.

Según la Sección Consular de Colombia en Varsovia (concurrente para Ucrania ) al 20 de agosto de 2026 se registran 861 casos.

) al 20 de agosto de 2026 se registran Por su parte, la Sección Consular de Colombia en Moscú (Rusia) reporta 839 casos a la misma fecha.

¿Qué significan estos casos?

Según explica la cancillería, estos casos comprenden varias situaciones de ciudadanos colombianos como:

Colombianos fallecidos cuyos restos han sido repatriados a Colombia o sepultados en Rusia o Ucrania por decisión de sus familias.

por decisión de sus familias. Colombianos fallecidos que se encuentran en proceso de repatriación.

Colombianos declarados desaparecidos en combate por las autoridades competentes.

por las autoridades competentes. Colombianos reportados como desaparecidas por sus familiares , pero sin confirmación oficial.

, pero sin confirmación oficial. Colombianos detenidos bajo confirmación de las autoridades locales como por reportes de sus familiares.

Rechazo al mercenarismo

“Colombia no apoya, incentiva ni autoriza el involucramiento de sus ciudadanos en conflictos internacionales. El país ha exhortado y continuará exhortando a los Estados a cesar la contratación de ciudadanos colombianos para la prestación de servicios militares en el exterior y para que a quienes se encuentren vinculados se les permita regresar”, señaló el vocero de la Cancillería.

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Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno colombiano ha llamado en reiteradas ocasiones y de manera formal a ambos gobiernos “que cese toda vinculación de ciudadanos colombianos a sus fuerzas armadas”.

Ante la continuidad de la presencia de colombianos como mercenarios, las Embajadas y Consulados de Colombia en el exterior “se encuentran comprometidos con la atención y asistencia de sus connacionales en el exterior”.

Se resalta que toda la atención y asistencia se concentra en “quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad y puedan verse afectados en su integridad, seguridad o en el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales”.