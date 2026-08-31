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31 ago 2026 Actualizado 12:25

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Fallas en cobro de impuestos habrían generado una afectación de más de $7.900 millones para Bogotá

La Contraloría distrital encontró deficiencias en la gestión de cobro de obligaciones de ICA, predial y vehículos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019.

Contraloría de Bogotá. Foto: suministrada.

Contraloría de Bogotá. Foto: suministrada.

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La Contraloría de Bogotá identificó un hallazgo fiscal por más de $7.900 millones durante la auditoría realizada a la Secretaría de Hacienda sobre la vigencia 2025.

El ente de control encontró fallas en el cobro de impuestos distritales como ICA, Predial y Vehículos. Como resultado, varias deudas de los años 2017, 2018 y 2019 no fueron recuperadas y terminaron siendo eliminadas de los registros de la Secretaría de Hacienda, situación que originó un hallazgo fiscal por más de $7.900 millones.

Esta situación refleja debilidades en la gestión de recaudo y produjo una posible afectación al patrimonio público. En ese sentido el hallazgo fue configurado con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria. Además, los resultados serán trasladados a las instancias competentes para el trámite correspondiente.

Cabe recordar que, los recursos recaudados por concepto de Predial, Vehículos e Industria y Comercio representan una importante fuente de ingresos para Bogotá. El dinero que se obtiene a través de ellos permite financiar obras, programas y servicios que benefician a millones de ciudadanos.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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