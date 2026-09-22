Colpensiones: ¿cuánto recibe una persona que se pensiona con un salario mínimo 2026? Análisis

Así puede descargar su historial laboral y consultar las semanas cotizada | Getty Images/ Colpensiones

Colpensiones es la entidad pública que se encarga de administrar el Régimen de Prima Media (RPM). Para obtener una pensión por vejez en el sistema público, se debe cumplir con dos requisitos esenciales: la edad y el número de semanas cotizadas.

En el caso de mujeres, 57 años y hombres, 62 años. Al tiempo, haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas, que equivale a unos 26 años de aportes.

En Colpensiones, el monto de la pensión depende del monto del salario sobre el cual el afiliado realice sus aportes. Ahora bien, las mesadas pensionales se ajustan cada año con el fin de proteger el poder adquisitivo de los pensionados frente al aumento del costo de vida.

En ese sentido, las pensiones que en 2025 estaban alineadas con un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) se ajustaron en 2026 de acuerdo con el mismo porcentaje establecido por el Gobierno Nacional para el salario mínimo. Estas pensiones se actualizan al monto vigente para 2026, asegurando que ninguna pensión sea inferior a esta cifra.

Según explicó la entidad, las pensiones que excedan un salario mínimo se ajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior. Para el 2026, fue del 5,1 %.

En Colpensiones, el 60,8 % de las prestaciones se actualizan de acuerdo al salario mínimo, mientras que el 39,2 % restante se incrementa según el IPC. Este ajuste se aplica a todas las modalidades de pensión: vejez, invalidez y sobrevivencia.

El reajuste se aplicó de forma automática en la nómina de enero, sin requerir trámites por parte del beneficiario.

De acuerdo con la ley, ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal. Por lo tanto, las pensiones que, al aplicar el IPC, resulten por debajo del salario mínimo vigente en 2026, serán automáticamente ajustadas a dicho monto.

¿Cuánto recibe una persona que se pensiona con un salario mínimo 2026?

En 2026, una persona pensionada con el salario mínimo en Colpensiones recibe un monto de $1.750.905 mensuales.

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Análisis del monto y deducciones

Valor bruto: $1.750.905, equivalente exacto al SMLMV fijado para 2026.

Aporte a salud: Los descuentos por contribuciones a salud se mantienen diferenciados según el monto de la mesada: 4 % para quienes reciben un salario mínimo; 10 % para aquellos que ganan más de uno y hasta tres salarios mínimos; y 12 % para mesadas que superan los tres salarios mínimos.

Valor neto a recibir: el dinero real que llega a la cuenta del pensionado es de $1.680.869.

Garantía legal: la ley asegura que ninguna mesada pensional en Colombia puede estar por debajo del salario mínimo.

Las mesadas adicionales, denominadas mesada 13 y mesada 14, también se ajustan con el aumento correspondiente del año, siguiendo las mismas normas que se aplican en la jornada ordinaria. La mesada 14 solo se aplica en ciertos casos de pensionados.

Los pensionados pueden comprobar el aumento aplicado en su recibo de pago, así como en los certificados disponibles en el sitio web de Colpensiones y en los Puntos de Atención al Ciudadano.

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