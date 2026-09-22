Último reporte del IDEAM: alertas por fuertes lluvias y tormentas 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre

Durante la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026, se esperan lluvias de variada intensidad en diferentes regiones de Colombia, con mayor frecuencia en el occidente y noroccidente del territorio nacional, especialmente sobre el océano Pacífico y las zonas cercanas al litoral.

De acuerdo con el pronóstico, hacia el jueves y viernes aumentará nuevamente la cobertura de las precipitaciones en sectores del centro, norte y oriente del país.

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Al mismo tiempo, persistirán las temperaturas máximas elevadas y la sensación térmica alta en amplias zonas del Caribe, la Orinoquia y los valles de los ríos Magdalena y Cauca.

Clima en Colombia lunes 21 de septiembre

Para este lunes se esperan lluvias de variada intensidad en el occidente, noroccidente y norte del país. Las precipitaciones tendrán mayor presencia sobre el océano Pacífico y áreas próximas al litoral.

También se prevén lluvias en sectores del occidente de la región Andina y algunas zonas del mar Caribe.

Durante la noche y la madrugada podrían registrarse lluvias aisladas en sectores de la Orinoquia y la Amazonia.

Pronóstico del clima, martes 22 de septiembre

El martes continuará la presencia de lluvias en el occidente del territorio nacional, especialmente sobre el océano Pacífico, el litoral y sectores del occidente y centro de la región Andina.

En la Orinoquia y algunos sectores de la Amazonia se esperan lluvias ligeras.

Una de las condiciones especiales de la jornada estará relacionada con las temperaturas: durante la madrugada podrían presentarse descensos significativos de la temperatura mínima en zonas altas de la cordillera Oriental.

Clima en Colombia miércoles 23 de septiembre

Para el miércoles se mantendrán las precipitaciones sobre el océano Pacífico y el occidente del país.

Además, se esperan algunas lluvias entre moderadas y fuertes en sectores del norte de la región Andina y el Caribe, por lo que estas zonas podrían presentar cambios importantes en las condiciones meteorológicas durante la jornada.

En la Orinoquia y buena parte de la Amazonia se prevén lluvias ligeras y dispersas.

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Pronóstico del tiempo para el jueves 24 de septiembre

El jueves persistirán las lluvias de variada intensidad en el Pacífico y el occidente de Colombia.

En sectores de las regiones Andina y Caribe podrían registrarse precipitaciones puntuales de mayor intensidad.

Por otra parte, habrá lluvias dispersas en la Orinoquia y la Amazonia, con acumulados que podrían concentrarse en algunos puntos del oriente y sur del país.

Clima en Colombia el viernes 25 de septiembre

Para el viernes se prevé un aumento en la cobertura y la intensidad de las lluvias en amplias zonas del territorio nacional.

Los mayores acumulados se concentrarían en el centro-occidente y noroccidente, con núcleos de precipitaciones fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina.

También se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en algunas áreas del Caribe y sectores puntuales de la Orinoquia, mientras que la Amazonia tendrá precipitaciones de variada intensidad.

Además de las lluvias, durante la semana continuarán las temperaturas máximas elevadas y la alta sensación térmica en sectores del Caribe, la Orinoquia y los valles de los ríos.