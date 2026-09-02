“Este país tiene mucho que agradecerle. Gracias Uribe”: María Clara Posada sobre el expresidente

María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, estuvo en entrevista en Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio y se refirió a lo que ha dejado Álvaro Uribe en el país.

Esto, en respuesta a los comentarios de opositores que han pedido que Uribe se pensione y deje avanzar a otros políticos.

“Yo creo que uno nunca puede pensionar la tradición, una nunca puede pensionar la experiencia, uno nunca puede pensionar el sentido de país, uno no puede pensionar el servicio a la patria y Uribe es todo eso”, dijo mientras le agradecía al expresidente.

Asimismo, señaló que “este país tiene mucho que agradecerle al presidente y ojalá siga acompañándonos porque porque es un tipo cargado de valentía, determinación, y de conocimiento”.

Finalmente, habló de lo que ella hará como senadora en el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Mi propósito en el Senado es trabajar para que todos nos volvamos a sentir libres, ¿y cuándo se siente usted libre? Cuando tiene platica en los bolsillos y puede decidir sobre su vida y sobre su destino. Vamos a trabajar para entregarle a la gente condiciones de libertad, para que generen ingresos, para que generen empleo, para que ellos mismos puedan ser multiplicadores de bienestar y de progreso y sobre todo para que nunca en la vida tengan que depender de un subsidio que se lo dan solo si usted le cae bien al gobernante de turno", agregó.