Credicorp Capital realizará por primera vez en Colombia su Investor Conference

Colombia

Por primera vez, Colombia será sede del Investor Conference 2026, encuentro organizado por Credicorp Capital que se realizará el próximo 23 y 24 de septiembre en el Grand Hyatt Bogotá, con el propósito de abordar el panorama económico del país y los retos que enfrenta de cara a los próximos años.

El evento llega a Colombia después de 12 años de trayectoria y de realizar ediciones anteriores en Chile y Perú. En esta oportunidad, reunirá a inversionistas y emisores nacionales e internacionales para analizar diferentes aspectos de la economía colombiana, entre ellos el panorama macroeconómico, las proyecciones de crecimiento y el comportamiento del dólar.

Uno de los temas centrales de la agenda será el futuro de las inversiones estratégicas que requiere el país para mantener su competitividad. Dentro de esta discusión estará el desarrollo del sector energético, además de los desafíos que plantea el contexto político y económico actual.

“Traer el Investor Conference a Colombia reafirma nuestra apuesta decidida por el país. Nuestro objetivo es que este encuentro sea un motor de conexión y confianza, permitiendo que a través de las visiones de expertos podamos direccionar el camino económico en los próximos cuatro años. Queremos impactar positivamente, mostrando las oportunidades del mercado y acercando a más personas a una visión optimista y estructurada de inversión”, destacó Héctor Juliao, Country Head de Credicorp Capital en Colombia.

La agenda académica contará con la participación de representantes de diferentes sectores económicos. Entre los líderes gremiales invitados están Jonathan Malagón, de Asobancaria; Andrés Velasco, de Asofondos; Guillermo Herrera, de Camacol; y Natalia Gutiérrez, del Consejo Gremial, quienes abordarán los desafíos empresariales en el escenario político actual.

Además, se sumarán representantes de compañías como Felipe Bayón, de GeoPark; Carlos Yusty, de Cementos Argos; Erika Zarante, de LATAM Airlines; y Rafael Álvarez, de Alquería, quienes compartirán sus perspectivas sobre las estrategias para fortalecer los negocios y encontrar nuevas oportunidades dentro de la economía colombiana.

Para hablar sobre la transformación digital del sistema financiero participarán Andrés Vásquez, de Nequi; Raimundo Morales, de Yape; y Ángela Marcela Ramírez, de DaviPlata, representantes de algunos de los principales ecosistemas financieros digitales de la región.

El cierre de la agenda estará a cargo de Chris Gardner, CEO de HappYness, quien tendrá una participación internacional dentro del ciclo de conferencias.

Credicorp Capital hace parte del Grupo Credicorp y señala que Colombia es su segundo mercado más relevante, después de Perú, donde se encuentra su casa matriz. Aunque el Investor Conference es un encuentro dirigido exclusivamente a clientes, los principales paneles serán transmitidos a través del canal de YouTube de Credicorp Capital.

De esta manera, la programación permitirá que parte de las conversaciones sobre economía, inversión, empresas y los retos que enfrenta Colombia puedan ser seguidas por un público más amplio durante los dos días del encuentro.